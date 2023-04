Zit deze Yamaha-motor in je volgende elektrische auto?

Door: BV

Yamaha is bij het grote publiek in de eerste plaats bekend als fabrikant van motorfietsen. Het maakt ook uitstekende muziekinstrumenten en audio-installaties. Wat minder bekend is Yamaha als leverancier voor componenten in de autosector. Maar dat betekent niet dat de Japanners op dat vlak stilzitten. Sterker nog, Yamaha wil z’n klantenbasis op dat vlak verder uitbreiden en het ziet kansen in de omschakeling naar elektromobiliteit.

Yamaha EV-motor

Yamaha ontwikkelt en produceert nu ook elektrische motoren voor auto’s. Het bedrijf had al een elektromotoren in de vermogensklasse tussen 35 en 200kW en introduceert nu ook een nog krachtigere eenheid. Die wekt 350kW (470pk) op en kan werken aan een bedrijfsspanning van 800V, zoals bijvoorbeeld de Porsche Taycan.

Wat de elektromotor interessant moet maken voor automotive toepassingen is vooral z’n compacte bouw. Yamaha integreerde de omvormer hier in de behuizing. Dat moet ontwerpers en ingenieurs meer vrijheid geven in de bouw van een elektrische auto.

Yamaha wordt motorenbouwer

Yamaha voegt er nog aan toe dat het in staat is om op korte termijn elektromotoren helemaal op maat te bouwen, volgens specificaties van de klant. Dat kan éénmalig voor gebruik in concept cars of prototypes of voor productie op grotere schaal. Net als bij versnellingsbakken en motoren, zal het vooral voor kleinere autofabrikanten voordeliger zijn om componenten in te kopen bij een leverancier dan ze zelf te ontwikkelen.