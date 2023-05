De nieuwe elektrische Mercedes EQS in detail

Door: BV

Mercedes introduceert z’n elektrische vlaggenschip: de EQS. Die werpt zich op als een uitgelezen alternatief voor wie een S-Klasse wil die géén dinosaurussap door zoiets archaïsch als cilinders jaagt, maar het is niet zomaar een elektrische S. Hij is immers gebouwd rond een nieuw specifiek elektrisch platform. Maar je vindt wél zo ongeveer alle technologie van de nieuwe S terug. Tot aan de (optionele) gestuurde achteras toe.

Glad, gladder, gladst

De meeste elektrische auto’s brachten meer tijd door in de windtunnel, dan conventioneel aangedreven voertuigen. Een geoptimaliseerde aerodynamica komt immers meer tot uiting wanneer je specs van een EV vergelijkt. Het geafficheerde rijbereik vergroot immers het effect ervan. Ditmaal ging Mercedes echter wel heel ver. De EQS heeft een Cd-waarde van amper 0,20. Die wordt bereikt door de koets bijna helemaal glad te maken. De deurklinken verzinken in het koetswerk, en zelfs rond grille en bumpers is er erg weinig reliëf. Hij behield wel z’n conventionele buitenspiegels.

De Duitse designers trachten het gebrek aan concrete stijlelementen een beetje op te vangen door het paneel dat de grille vooraan vervangt te voorzien van decoratie. Het koetswerk is ook leverbaar in twee tinten. Een voorrecht dat anders ook alleen Maybach S-Klasses te beurt kan vallen. Hij oogt misschien wel dynamischer dan de conventionele S omdat hij een schuiner aflopende achterzijde kreeg. Het had een vijfdeurs kunnen zijn, maar het is het niet. Het koffervolume is overigens één van de zaken waarover Mercedes met geen woord rept.

Straks is er ook een EQS AMG

Van kop tot staart meet de EQS 5,26 meter, waardoor hij veeleer vergelijkbaar is met de S-Klasse met lange wielbasis. Van meet af aan zijn er twee versies: de EQS 450 en de EQS 580 4Matic. Mercedes blijft heerlijk consistent in het feit dat die cijfers volstrekt betekenisloos zijn. De eerste heeft één motor met 330pk en kan naar 100km/u in 6,2 seconden. De Tweede heeft twee motoren en 516pk. Die weegt al bijna 2,6 ton, maar kan toch in 4,3 tellen naar 100km/u. De twee zijn begrensd op 210km/u. Later komt nog een snellere versie met 715pk die wellicht AMG-badges en -styling zal dragen.

Rijbereik en laadsnelheid

Dan moeten we het natuurlijk nog op over het accusysteem hebben. In eerste instantie krijgen alle EQS een accu van 107,8kWh wat de topversie een rijbereik van ruim 700km geeft. Een variant met 90kWh accu staat ook op de planning, maar daarop is het nog even wachten. Het maximale laadvermogen bedraagt hier 200kW, wat volgens Mercedes betekent dat je 300km kan tanken op 15 minuten. In ideale omstandigheden uiteraard. Er zijn inmiddels ook al EV’s op de markt (zoals de Porsche Taycan en de aanstormende Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6) die 350kW snellaadcapaciteit hebben. Volgens Mercedes is dat echter louter een theoretisch voordeel omdat er nauwelijks laadinfrastructuur te vinden is waar je dat kan tappen.

Hoeveel kost de elektrische Mercedes EQS

Over het interieur en z’n enorme scherm (dat eigenlijk drie aparte schermen zijn), hadden we het eerder al uitgebreid. De beelden worden aangestuurd door een nieuwe Nvidea-chip. Erg belangrijk, zo leek het tijdens de presentatie. Het enige wat we nog moeten toevoegen, het feit dat de EQS verkrijgbaar is met deuren die zichzelf op commando openen en sluiten. Met sensoren die ervoor zorgen dat ze nergens tegenaan slaan.

De prijs is nog niet bekend, maar de EQS staat nog dit jaar bij de dealer.