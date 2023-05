Elektrische Audi Q4 e-Tron en Q4 Sportback e-Tron rijden meer dan 500km ver

Door: BV

Audi voegt in één klap twee nieuwe SUVs aan z’n gamma toe. De twee zijn wel verwant. Er is een Q4 met een conventionele daklijn en er is de Q4 Sportback die je met wat goede wil omwille van z’n aflopende daklijn kan kwalificeren als een SUV-coupé. Beiden zijn er uitsluitend met elektrische aandrijving. Het design lijkt als twee druppels water op dat van de conceptcar die in 2018 werd voorgesteld.

Helemaal elektrisch gamma

Er zijn twee koetswerkversies, twee accupakketten en drie aandrijfcombinaties. Combineer dat ook nog eens met alle uitrustingsmogelijkheden en dat levert je een erg uitgebreid gamma op. Accu’s zijn er met 52kWh en 77kWh capaciteit. De instapversie combineert de kleine accu met een 170pk sterke elektromotor bij de achteras. Daarboven vinden we de combinatie van een 77kWh accu met één achteraan gemonteerde elektromotor van 204pk. Die rijdt meteen het verst: 511km volgens de (volstrekt onrealistische) WLTP-verbruikscyclus. En dan is er de topper die 299pk uit twee elektromotoren puurt en daarmee ook vierwielaandrijving heeft.

De snellaadcapaciteit is bij de kleine accu gelimiteerd op 100kW, terwijl dat voor de 77kWh-batterij 125kW is.

Meer koffer dan Q5

Beide versies meten 4,59m in de lengte. Dat plaatst ze waar ze logischerwijze thuis horen. Ze zijn 9cm langer dan de Q3 en nog steeds 10cm korter dan de Q5. Maar in de koffer past zowaar meer dan in de grotere conventioneel aangedreven Q5. Bij de Q4 E-Tron Sportback bedraagt de laadcapaciteit tussen 535 en 1.460l. De versie met hoger dak lust nog iets meer: van 520 tot 1.490l.

De eerste is er deze zomer

Audi stelt beide koetswerkversies tegelijk voor. De Q4 E-Tron komt al deze zomer op de markt. De orderboeken voor de Sportback worden in juni geopend. Leveringen zijn voorzien vanaf eind september.