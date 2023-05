Tweede nieuwe elektrische Mercedes op één week tijd: EQB

Door: BV

Mercedes heeft op het Autosalon van Shanghai de elektrische EQB voorgesteld. Zoals de Mercedes EQA het elektrische broertje is van de GLA, is deze nieuweling eigenlijk de geëlektrificeerde versie van de hoekige(re) GLB. Na de luxueuze Mercedes EQS is dit de tweede elektrische auto die het merk voorstelt op amper één week tijd.

Eerst in China, maar tegen het einde van het jaar ook in Europa

China bijt de spits af, maar een in Hongarije gebouwde Europese variant verschijnt uiterlijk tegen het jaareinde bij ons in de catalogus. Wellicht kiest Mercedes dan voor uitvoeringen waarin wat minder goudtinten worden opgevoerd, maar de specificaties blijven alvast zo goed als gelijk.

In China start de nieuwe EQB als compleet uitgerust topmodel met AMG Line en een vermogen van 292 pk. In Europa kunnen klanten vanaf de verkoopstart kiezen uit verschillende modellen met voorwiel- en vierwielaandrijving en verschillende vermogensniveaus, waarvan enkele met meer dan 272 pk. Meer details wil Das Haus daar echter nog niet over kwijt. Onder de vloer komt in elk geval een accu met 66,5 kWh bruikbare capaciteit terwijl ze zullen kunnen snelladen met 100kW. Het stroomverbruik van de EQB 350 4Matic (de enige versie die bij naam wordt genoemd) zal 19,2kWh/100km bedragen, wat een WLTP-actieradius van 419km oplevert.

Het onderstel van EQB wordt gewoon bij de GLB geleend. Beide modellen hebben een indentieke wielbasis van 2,829mm. En ook de drie zitrijen worden behouden. In de vijfzitsuitvoering bedraagt de laadcapaciteit 1.710l.

Lichtstrip over ganse breedte

Het model krijgt voor de goede orde dezelfde stilistische aanpassingen die ook de andere ‘EQ’-modellen van Mercedes te beurt vallen. De belangrijkste daarvan zijn een gladgestreken neus en lichtunits die zowel aan de voor- als aan de achterzijde een doorlopende balk vormen.