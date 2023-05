Audi A6 e-Tron: nu nog concept, straks realiteit

Door: BV

Het elektrische offensief van Audi lijkt stilaan op kruissnelheid te komen. Eerder dit jaar introduceerde het merk de e-Tron GT (zie test hier). Afgelopen week kwam daar de Q4 e-Tron bij. Die is er meteen in twee smaken, met een meer conventioneel SUV-koetswerk of als Sportback, met wat coupé-allures.

Audi A6 e-Tron op komst

Op het Autosalon van Shanghai, geeft Audi nu ook een voorsmaakje voor de volgende telg de A6 e-Tron Concept. Dat klinkt als een elektrische versie van de A6, maar eigenlijk heeft het model alleen maatvoering die op die van de A6 lijkt met een breedte van 1,96m, hoogte van 1,44m en lengte van 4,96m. Onder het koetswerk schuilt het PPE-platform (Premium Platform Electric) van de VW-group. Dat heeft niets gemeen met de bodemstructuur van de conventioneel aangedreven A6 en is een maat groter dan het MEB-onderstel dat de basis vormt voor de eerder voorgestelde Q4 e-Trons.

Het koetswerk volgt dan weer het recept van de A7 Sportback. Het is een vijfdeurs met coupé-allures. Kosten nog moeite zijn gespaard om voor een beetje een sexy uitstraling te zorgen. Een gezonde dosis scherpe hoeken en vouwlijnen moet daarvoor zorgen. En vanzelfsprekend was er ook ruimte aandacht voor aerodynamica. Deze A6 is zelfs nog 2 punten gladder dan de reeds in productie genomen e-Tron GT, met een cW-waarde van 0,22. De zwarte dorpelinleg op de flanken verraadt waar de 100kWh grote accu zit. Het is een optische truc om ervoor te zorgen dat de proporties natuurlijk ogen.

Het licht in je ogen

Audi heeft geleerd dat z’n klanten graag de portefeuille opentrekken voor een speciaal setje lichtunits. Het blijft daarom innoveren op dat vlak. De koplampen van deze A6 e-Tron hebben zo veel pixels dat ze in staat zijn om beelden te projecteren. Audi suggereert zelfs dat je ze kan gebruiken om te gamen. De concept brengt ook het projecteren van pijlen op het asfalt in de praktijk als ondersteuning van de richtingaanwijzers.

De concept heeft twee elektromotoren voor een totaal van 470pk en 800Nm dat verdeeld wordt over de vier wielen. De instapmodellen van de productieversie die op de planning staat, zullen het met één motor stellen. Die zullen zich naar 100km/u reppen in 7 seconden, terwijl Ingolstadt voor de snelste versies een sprinttijd van hooguit 4 tellen belooft.

700km ver met de A6 e-Tron

De actieradius van de concept zou meer dan 700km bedragen. En als je een laadpaal vindt met voldoende debiet kan je op 10 minuten 300km rijbereik tanken. Van 5 naar 80% duurt volgens Audi ook niet meer dan 25 minuten.

Dat de concept verder wordt uitgewerkt tot productiemodel, lijdt geen enkele twijfel. Maar Audi heeft er wel nog even tijd voor nodig.