Nieuwe Skoda Fabia wordt pak groter

Door: BV

Sinds de eerste generatie van de Fabia werd gepresenteerd in 2000, wist Skoda er al 4,7 miljoen van aan de man te brengen. Binnen het gamma van de VW-dochter doet alleen de Octavia beter.

Door de 4-meter-grens

Volgende maand introduceert het Tsjechische merk de vierde generatie van het model. Het belangrijkste nieuws: hij wordt flink wat groter. In de lengte zal de Fabia 11,1cm groeien. Daarmee breekt hij probleemloos door de 4-meter-grens die decennia lang de barrière vormde tussen de compacte- en de middenklasse. Met een totale lengte van 4,10m blijft hij tegelijk echter ook nog 18cm korter dan een vijfdeurs VW Golf. Minstens net zo belangwekkend is de toename in breedte: daar komt de nieuwe Fabia net geen 5cm aan.

Skoda pakt (logischerwijze) uit met meer ruimte voor inzittenden en 50 liter extra bagageruimte ten aanzien van de voorganger. Om de aerodynamica te optimaliseren krijgt de Fabia een actieve grille, met lamellen die alleen openen wanneer de motor nood heeft aan koellucht.

Alleen met benzine?

Het nieuwe model wordt net als de Ibiza en Polo gebouwd op de MQB-A0-bodemstructuur van de VW-group. Hoewel Skoda er nog niets over prijsgeeft, is twijfelachtig dat het motorenpalet nog diesels omvat.

De nieuwe Fabia staat nog dit jaar bij de dealer.