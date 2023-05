Facelift VW Polo is geen half werk

Door: BV

Het recept voor een facelift is bekend: een beetje andere bumpers, een spatje kleur en een sierlijstje links en rechts. Vaak is het verschil nauwelijks zichtbaar. Maar de Polo doet het ditmaal anders. Deze update is meteen herkenbaar aan zowel de buiten- als de binnenkant.

Een kleine Golf

Zowel aan de voor- als aan de achterzijde zijn nieuwe lichtunits terug te vinden. Die zijn frivoler dan voorheen en geven een stevige knipoog naar het design van de achtste generatie van de Volkswagen Golf. Dat doet de Polo nu trouwens op wel meer vlakken. Zo verschijnt op de neus van enkele versies bijvoorbeeld lichtstrip die doorloopt tot aan het VW-logo dat zich weer een prominentere plaats toeëigent. Zowel de kop- als de staartlichten bestaan nu helemaal uit LEDs.

De typenaam staat nu centraal op de kofferklep. Dat is een fijn voorbeeldje van hoe ze bij de VW-groep toch nooit in staat zijn om designvondsten te beperken tot één merk, waardoor het typische karakter (ook al is het alleen maar stijl) van een merk toch altijd weer ondermijnd wordt. Niet alleen bij VW, maar ook bij Skoda en Seat en Cupra staan de typenamen tegenwoordig centraal op de kofferklep.

Meer scherm, minder knopjes

Aan de binnenkant wordt de boordplank opgewaardeerd zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is: de schermen groeien. De Polo heeft altijd een digitaal instrumentarium. En er worden ook weer wat knopjes opgeruimd. Zo heeft de klimaatcontrole niet langer recht op fysieke knoppen, maar wordt die aangestuurd via het menu. Op vlak van ergonomie en bedieningsgemak is dat een keuze die niet vrij is van kritiek, maar het is wel goedkoper om te produceren.

Alleen met benzine

Volkswagen neemt nog geen afscheid van de 200pk sterke Polo GTI, maar de facelift van die versie laat wel nog wat langer op zich wachten. De ‘nieuwe’ Polo is er in eerste instantie alleen met de 1-liter driecilinder. Die wordt nog steeds gebouwd in een atmosferische versie (MPI) die 80pk opwekt, naast twee turboversies (TSI) die 95 of 110pk rijk zijn. De 95-pk-variant is er ook op CNG, voor wie een alternatieve aandrijfvorm zoekt. De diesels zijn verdwenen. Een hybride is er evenmin.

Tenslotte breidt VW ook de reeks elektronische rijhulpmiddelen uit. Dat heeft concreet als gevolg dat de Polo nu autonoom kan rijden volgens niveau 2 (de verschillende niveaus hebben we hier voor je uitgelegd). Met andere woorden: hij trekt z’n plan in een file.