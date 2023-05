20% elektrische auto’s tegen 2030? Dan moet België elke dag 500 (!!) laadpalen plaatsen

Door: BV

Europa wil wereldwijd het voortouw nemen op vlak van elektrificatie. Vanaf 2025, over amper 4 jaar, moet het meerendeel van de nieuwe auto’s op één of andere manier geëlektrificeerd zijn. Doe er nog eens 5 jaar bij en de consument koopt bijna altijd een nieuwe elektrische auto. Dat is de politieke doelstelling. Het propaganda-apparaat draait op volle toeren. Maar de infrastructuur evolueert niet of onvoldoende mee.

Nu al tekort aan laadinfrastructuur

Zelfs in dit prille stadium van elektrificatie is er al een nijpend tekort aan laadinfrastructuur. Koepelorganisatie Mobia trok eerder dit jaar al aan de alarmbel. ‘Suboptimaal’ zei de koepelvereniging van auto-importeurs en garagehouders, die meteen pleitte voor een versnelling van de overheidsinvesteringen. België hinkt in vergelijking met de buurlanden flink achterop in het uitbouwen van een netwerk met laadpalen.

Maar hoeveel laadpalen zijn er eigenlijk nodig? ABB, een fabrikant van laadinfrastructuur die actief is in meer dan 100 landen en al ruim 400.000 laadpunten installeerde, zocht het uit.

20% EV’s tegen 2030, waar komt dat vandaan?

Het bedrijf gaat uit van een Belgisch wagenpark dat tegen 2030 uit 20% elektrische auto’s bestaat. Dat cijfer is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het komt van analysebureau Deloitte dat in z’n Future of Mobility een roadmap uittekent voor toekomstige mobiliteit. Die houdt niet alleen elektrificatie, maar ook connected cars en een grote mate -wel 30%- van autodelen in.

Die politiek vaak geadopteerde projectie gaat uit van een elektrisch Belgisch wagenpark van 1,2 miljoen voertuigen (op een totaal van 6 miljoen) in 2030. Europa heeft inmiddels een doelstelling voor het aantal laadpunten. De EU stelt dat voor elke drie elektrische auto’s er twee conventionele (AC) trage laadpunten vooropgesteld moeten worden. Daarnaast voorziet Europa één snellader (DC) per 50 elektrische auto’s.

België moet in recordtijd bijna 2 miljoen laadpunten installeren

Dat betekent dat België uiterlijk in 2030 nood heeft aan 1,8 miljoen AC-laders en 24.000 DC-laders. Momenteel staan er in België slechts een fractie van dat aantal. België moet daarom de komende negen jaar ruim 180.000 AC-laders en 2.400 DC-snelladers per jaar installeren. Dat komt neer op 500 laadpalen per dag, elke dag. Feestdagen en weekends incluis.

Is dat wel betaalbaar?

ABB becijferde ook dat de kostprijs van die operatie elk jaar zo’n 312 miljoen euro bedraagt. Dat betekent dat er de komende tien jaar minstens 3 miljard euro in laadpalen geïnvesteerd moet worden. Die inschatting is trouwens optimistisch want ABB stipt aan dat ze geen rekening houden met de kostprijs van kabels, netaansluitingen en transformatoren, schakelinstallaties en beveiligingen, slimme aansturing, service en onderhoud en elektrische opslag bij kleine netaansluitingen.

Een deel van het aantal trage laadpunten op Vlaams grondgebied zal de overheid realiseren via particuliere laadpunten. Wie bouwt of verbouwt is sinds dit jaar in heel wat gevallen verplicht om een laadpunt te installeren, of je nu een EV hebt of niet.