Cijfers: Belg betaalt helft meer autobelasting dan gemiddelde Europeaan

Door: BV

Vorig jaar werden in Europa omwille van de coronacrisis gevoelig minder nieuwe auto’s verkocht. De Europese staatskas mist op die manier ongetwijfeld flink wat BTW-inkomen en taksen. En toch kon Europa vorig jaar nog 3% meer belastingen innen op autobezit. In 2020 vloeide op die manier zo maar eventjes 398,4 miljard euro van de autobezitter naar de overheid. En in Europa is het weerom de Belg die het meeste van allemaal betaalt. Dat staat in het jaarlijkse belastingrapport van ACEA, de Europese koepel van autoconstructeurs.

Het cijfer omvat onder meer de BTW, eventuele extra verkoopsbelasting, registratierechten, jaarlijkse verkeersbelasting en accijnzen op brandstof.

Duitsland verdient het meeste auto de auto, omdat het er de meeste heeft

Van de 13 landen is Duitsland het land dat met 99,9 miljard euro het meeste geld ophaalt, hoewel het belastingniveau er per auto ongeveer overeenstemt met het Europese gemiddelde. Duitsland heeft ook het grootste aantal auto’s. Aan de andere kant van de vergelijking vinden we Ierland, dat slechts 6,6 miljard euro ophaalt. Dat is daar te wijten aan het lage aantal auto’s, want autobezit wordt in Ierland bovengemiddeld zwaar belast.

Belg betaalt helft meer autobelasting dan gemiddeld

ACEA becijferde het gemiddelde jaarlijkse belastingniveau per auto. Daaruit blijkt dat de Belg met kop en schouder het meeste betaalt voor z’n auto. De overheid inkasseert per auto gemiddeld 3.187 euro per jaar. Ons land gaat met een aanzienlijke voorsprong Oostenrijk (2.678 euro) en Finland (2.523 euro) vooraf. Griekenland en Spanje zijn dan weer het goedkoopst, met gemiddelde 1.264 en 1.068 euro per auto.

Slechts twee landen belasten diesel meer dan benzine

In alle Europese landen is er een hogere belasting op benzine dan op diesel. Er zijn slechts twee uitzonderingen: België en Slovenië. Dat zijn de enige twee mogendheden die meer accijns hebben op diesel dan op andere brandstoffen, ondanks de lagere CO2-waarden die auto’s met die brandstof laten optekenen. Hongarije is het goedkoopste dieselland. Dat heft per 1000l 317 euro accijns. Italië is bijna dubbel zo duur, met 617 euro per 1000 liter. Ook op vlak van belasting op benzine is Hongarije het voordeligst met 345 euro per 1000 liter. Nederland is daar het duurst. Dat heft op elke 1000 liter benzine al 813 euro taks.

Ook de BTW fluctueert sterk

Het BTW-percentage op een nieuwe auto fluctueert ook aanzienlijk binnen de verschillende EU landen. In Luxemburg betaal je met 17% het minste. Hier is Hongarije wel het duurst: daar moet je 27% betalen.