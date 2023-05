Elektrische sportiviteit met VW ID.4 GTX

Door: BV

De gretigheid waarmee automerken sportieve lijnen en sublijnen verzinnen, spreekt boekdelen. Prestatie-upgrades zijn een goudmijn. Stijlpakketten zo mogelijk nog meer. De investering is immers minimaal, terwijl het rendement groot is. Dat er dus ook sportieve kruiding in het schab zou staan voor elektrische modellen, stond dan ook in de sterren geschreven. Zoals eerder al aangekondigd, gebruikt Volkswagen vanaf nu het GTX-label voor de sportievere series van elektrisch submerk ID. En wedden dat daar straks ook nog een GTX-line, bijkomt? Met alleen wat uiterlijke opsmuk zonder prestatie-upgrade?

VW ID.4 GTX

Het is de ID.4 crossover die op dit vlak de spits mag afbijten. Zoals vaak het geval is, moet je ver zoeken naar originaliteit op stijlvlak. Deze ID.4 is geen uitzondering. Het zijn in hoofdzaak andere bumpers en velgen die het verschil maken. Een meer geavanceerde verlichting is standaard. Aan de binnenkant maakt VW zich ervan af met wat rode stiksels en inlegelementen.

Terwijl de ID.4-zonder-GTX het moet stellen met een 200pk sterke elektromotor bij de achteras, krijgt deze GTX er ook eentje bij de voorwielen. Daarmee gaat de elektrische crossover naar 100km/u in 6,2 seconden. Dat is pakweg 2 tellen sneller dan het gewone exemplaar.

De optie op de optie

Aan de ophanging en de stuurinrichting wil Volkswagen wel wat doen, maar alleen als je nog eens dieper in de buidel tast en bovenop de GTX-lijn ook nog het sportpakket met een 15mm verlaagde ophanging aanstipt. Wil je adaptieve dempers, dan kom je er zelfs met de GTX Sport niet vanaf, dan moet je al gaan voor Sports Plus.

De exacte Belgische prijs is nog niet bekend, maar in Duitsland is de GTX zo’n 6.000 euro duurder dan een exemplaar met één elektromotor.