Eén schip in de haven van Amsterdam vervuilt meer dan 31.000 vrachtwagens

Door: BV

In Nederland is ophef ontstaan over de uitstoot van een cruiseschip dat in de haven van Amsterdam ligt aangemeerd voor onderhoud. Het schip lag er sinds half maart en zal naar verwachting rond deze tijd weer uitvaren.

Schokkend veel uitstoot van één schip

Tijdens het geplande onderhoud van de Marella Discovery, een cruiseschip dat ruimte biedt aan 1830 passagiers en 753 bemanningsleden, stootte het schip onophoudelijk rook uit. Een groep van 250 vaders uit Amsterdam stelde zich vragen bij de milieu-impact en groepeerde zich. Ze lieten onderzoeksbureau CE Delft uitzoeken hoeveel schadelijke stoffen het voor anker liggende schip zou uitstoten. De conclusie kan “schokkend” genoemd worden, aldus de groepering.

Volgens CE Delft is de dagelijkse uitstoot van het schip vergelijkbaar met die van 31.000 extra vrachtwagens over de ringweg - de A10 - van Amsterdam. Het schip zou niet alleen grote hoeveelheden stikstofoxiden, maar ook op grote schaal fijnstof uitstoten.

Het zijn niet eens de hoofdmotoren

In een reactie aan de Nederlandse krant Parool liet de scheepswerf weten dat er nog steeds zo’n 110 bemanningsleden aan boord zijn, wat gebruikelijk is tijdens het onderhoud. Het schip opereert sinds half maar niet op walstroom omdat die niet beschikbaar is, maar op interne generatoren.

Saillant detail: de hoofdmotoren van het schip zijn niet eens in bedrijf. De uitstoot wordt veroorzaakt door een kleine hulpmotor.

Uitstoot schepen

Schepen zijn niet of nauwelijks onderworpen aan uitstootnormen of beperkingen, terwijl ze soms wel in de buurt van grote bewoningscentra komen. In ons land bevindt de haven van Antwerpen zich bijvoorbeeld op een boogscheut van de Lage-emissiezone die er werd ingericht. Volgens onderzoek kan één cruiseschip wel zoveel uitstoten als een miljoen auto's.