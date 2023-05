Genoeg lithium voor 400 miljoen EV's onder Rijngebied en Zwarte Woud: 5 mijnen gepland

Door: BV

Diep onder de grond in het Duitse Rijngebied blijkt één van de grootste lithium-afzettingen ter wereld te zitten. In het Zuid-Westen van Duitsland, in het gebied van de Rijnvallei en het Zwarte Woud zit volgens geologen voldoende Lithium voor de productie van meer dan 400 miljoen elektrische voertuigen. Die bodem kan ontgonnen worden, ook al zit de grondstof soms wel een kilometer diep.

Tot vijf mijnen en even veel energiecentrales

De Australische start-up Vulcan Energy Recources wil meteen ruim 1,7 miljard euro investeren in de ontginning ervan. Al tegen 2024 wil het op twee locaties tot 15.000 ton lithiumhydroxide per jaar ontginnen. Vanaf 2025 zou een tweede fase van het project op drie extra locaties tot 40.000 ton van het kostbare goedje kunnen opleveren. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf aan persagentschap Reuters.

In het Duitse Rijngebied komen niet alleen twee tot vijf mijnlocaties. De ontginning is immers energie-intensief. Het investeringsprogramma van Vulcan Energy Recources omdat dan ook vijf nieuwe energiecentrales.

Vraag naar lithium explodeert, maar de ontginning is milieubelastend

Door de gedwongen omschakeling naar elektrische auto’s zal de Europese Unie tegen 2030 naar schatting 18 meer lithium nodig hebben dan nu het geval is. Tegen 2050 zou de vraag volgens cijfers van de EU stijgen met een factor 60. Locale delving vermindert de afhankelijk van externe mogendheden. Momenteel haalt Europa het gros van z’n lithium uit Australië of Zuid-Amerika. Het ontginningsproces is er, met grootschalige verdamping van zoutvlakten, een uitgesproken milieu-onvriendelijke activiteit.