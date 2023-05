Belgische automarkt april 2021: 1 nieuwe auto op 10 is een BMW

Door: BV

Afgelopen maand april werden in België 37.192 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat cijfers is vanzelfsprekend fors hoger dan tijdens april 2020, toen een lockdown de leveringen van nieuwe drastisch inperkte. Slechts twee merken leverden minder nieuwe auto’s dan een jaar geleden: Alfa Romeo en Tesla.

BMW begint stilaan een vaste waarde te worden in de hoogste regionen van de markt. Ook in april staat het Duitse merk dankzij sterke fleetsales weer op de eerste stek met 4.053 auto’s. Meer dan 1 nieuwe auto op 10 in ons land is een BMW. Volkswagen strandt op twee met 3.362 auto’s en Peugeot kan zich met 3.212 auto’s als enige Franse merk in een Duitse Top 5 murwen. De volledige top 38 hebben we zoals steeds op onze facebookpagina gepost.

De Belgische automarkt kwakkelt

Een vergelijking met de cijfers van 2020 geeft geen accurate maatstaf omwille van de coronacrisis. Tijdens de eerste vier maanden van het jaar doet de sector het wel beter (+ 17,9%), maar dat zegt weinig. Worden de cijfers naast die van 2019 gelegd, dan vormt zich een pessimistischer beeld. Van januari tot en met april 2021 werden 25,3% minder nieuwe auto’s ingeschreven dan in 2019. De maand april vertoont zelfs een terugval van 30,5% versus de referentiemaand twee jaar geleden.

Bestelwagens en motorfietsen houden stand

Een terugval is er ook bij de zware bedrijfsvoertuigen. Die tot 16 ton MTM worden 18,3% minder uitgeleverd dan in 2019, terwijl dat voor de echte zware jongens zelfs 32,2% is. Alleen de lichte bedrijfsvoertuigen vormen een uitzondering. Leg de cijfers er naast die van 2019 en je ziet zowel per maand (april, +0,3%) als voor het eerste trimester (+0,6%) een lichte stijging.

Het segment van de gemotoriseerde tweewielers toont zich nagenoeg stabiel. De aantallen van de voorbije vier maanden samen geven er slechts 3,2 procent toe op de cijfers van 2019.