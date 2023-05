Oldtimers belegeren Gent in anti-LEZ-protest op 29 mei

Door: BV

Op zaterdag 29 mei organiseert actiegroep Red De Oldtimer een nieuwe protestactie tegen de voorwaarden van de lage-emissiezones. Daarin worden oldtimers volgens de organisatie ten onrechte over dezelfde kam gescheerd als frequent gebruikte vervuilende auto’s.

Eerder acties van Red De Oldtimer bleven niet ongemerkt. Een meeting in Sint-Niklaas tegen de LEZ-beperkingen voor oldtimers werd prompt het grootste oldtimerevenement dat ons land al gezien had. Een afscheids-protestrit door Gent, net voor de invoering van de LEZ daar, lokte zoveel deelnemers dat de politie blokkades opwierp voor oude auto’s. Ditmaal wil RDO vanuit alle delen van het rand oldtimers verzamelen op verschillende ontmoetingspunten rond de Oost-Vlaamse hoofdstad.

“Gratis toegang tot de LEZ voor oldtimers”

De actie is noodzakelijk, zegt de belangengroep, om de politiek duidelijk te maken dat het onderwerp niet vergeten wordt. Red De Oldtimer wil voor oude voertuigen dezelfde uitzondering als in de LEZ-zone in Brussel. Daar mogen oldtimers van meer dan 30 jaar oud op een O-nummerplaat onbeperkt en kosteloos binnen.

Gent denkt nog altijd aan uitbreiding LEZ-zone

Red De Oldtimer hield afgelopen jaar de druk op de ketel en kaartte het probleem zowel lokaal (in Antwerpen en Gent) als regionaal aan. Maar de organisatie zegt dat de oldtimerbezitter van het kastje naar de muur wordt gestuurd en zich intussen naar almaar meer ‘pestmaatregelen’ moet voegen. In Gent blijven politieke actoren bijvoorbeeld ijveren voor een forse uitbreiding van de lage-emissiezone, ondanks een gebrek aan concrete gegevens dat de luchtkwaliteit in lage-emissiezones verbetert en de erkenning dat de sociale gevolgen ervan onderschat werden. “De uitbreiding van de LEZ in Gent riskeert dat er nog eens honderden, zoniet duizenden extra gedupeerden bijkomen”, klinkt het bij RDO.

Vlaamse regeling staat in regeerakkoord, maar komt er voorlopig niet

Op Regionaal vlak staat een uniforme regeling voor oldtimers in lage-emissiezones in het heersende regeerakkoord, maar de bevoegde ministers hebben helemaal geen haast om die ook effectief uit te werken. De Auto55-redactie vernam eerder al van een bron dichtbij de onderhandelingen dat daar electorale argumenten in overweging worden genomen. De betrokken partijen zien graten in het activeren van de stemmen van enkele honderdduizenden oldtimerliefhebbers, maar zouden daarvoor een definitieve regeling over de volgende verkiezingen willen heffen.