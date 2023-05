Genesis komt naar Europa. Echt nu.

Door: BV

Genesis is het luxemerk van Hyundai. Zoals Infiniti dat is voor Nissan, Acura voor Honda en Lexus voor Toyota. De Koreanen hebben het inmiddels al erg lang over een Europese introductie voor het premiumlabel, maar ze kwamen niet verder dan enkele schuchtere babystapjes. Met de Hyundai Genesis sedan bijvoorbeeld.

Deze zomer eerste Genesis in Europa

Maar deze zomer arriveert Genesis echt in Europa. De G80 sedan en de GV80 SUV mogen de spits afbijten en kort daarna volgen ook twee modellen uit de 70-serie. En er staat natuurlijk ook al een elektrische variant op de planning. Dat wordt wellicht een Genesis-broertje van de Ioniq 5 en de Kia EV6.

Afgestemd op Europese wegen

Hyundai zegt dat het z’n auto’s specifiek zal afstemmen op de Europese wegen. Daarvoor wordt het Europese ontwikkelingscentrum van het bedrijf ingeschakeld en wordt zelfs tijd op de Nürburgring gedoopt. Twee maatregelen die zelden bevorderlijk zijn voor het comfort, maar zou de geloofwaardigheid wel ten goede komen.

Wanneer is het de beurt aan België?

Duitsland, Zwitserland en Engeland zijn als eerste aan de beurt. Of en wanneer ons land Genesis aan het aanbod toevoegt, is nog onduidelijk. De poging van Nissan om met Infiniti Europa te veroveren liep met een sisser af. En ook Lexus, dat het inmiddels al decennia volhoudt op ons oude continent, realiseert eigenlijk slechts marginale verkoopsaantallen. Hoe Genesis wél wil doorbreken in het door Duitsers gedomineerde premiumsegment, is nog niet duidelijk.