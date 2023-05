Nieuwe Skoda Fabia: zelfde looks, maar groter

Door: BV

Skoda heeft de nieuwe Fabia onthuld. Een compleet nieuwe productgeneratie die nu rust op de volgende evolutie van het MQB-A0-platform waarvoor de VW Polo de vaandeldrager is. Hij is groter, maar dat is er nauwelijks aan te zien. De stijlevolutie is immers beperkt.

Andere afmetingen, zelfde stijl

In Tsjechië moeten ze best tevreden geweest zijn van het uiterlijk van de Fabia zoals die afzwaait. Op stilistisch vlak kon het immers net zo goed om een facelift gaan. De plooilijnen worden wat scherper, de grille wordt hertekend, de lichten krijgen zoals dat tegenwoordig mode is een ingewikkeldere vormgeving, en de deurklinken zijn voortaan driehoekig. Maar daar houdt het eigenlijk een beetje op.

En toch is de Fabia van generatie 4 helemaal nieuw. Hij is 11cm langer dan z’n voorganger en pakt met een Cd-waarde van 0,28 ook meteen uit met het meest aerodynamische koetswerk in z’n segment. En de Tsjechen beloven dat hij ook een pak stiller wordt. De breedte nam net geen 5cm toe en de wielbasis ging in één klap ook ruim 9cm in de plus. Dat moet ervoor zorgen dat je achteraan ruimer zit en er past ook 50l meer in de koffer. Die is nu altijd 380l ruim.

Meer veiligheidssnufjes

Wie graag heeft dat z’n auto heel de tijd biept, zal zichzelf kunnen trakteren op een pakket met de jongste rijhulpsystemen. Je hebt op dat vlak keuze uit een rijstrookassistent, een cruise-control met radar en dodehoekwaarschuwing.

Aan de binnenkant van de nieuwe Skoda Fabia

Het interieur pakt uit met een zwevend centraal scherm voor de bediening van de belangrijkste elementen. Ook hier worden heel wat knopjes geschrapt. Voor de neus van de bestuurder kan nu ook een scherm zitten, maar alleen als je ervoor oplegt.

Skoda blijft ook z’n ‘simply clever’-filosofie verder uitspelen. We pikken er twee aardigheidjes uit: er zit een paraplu in de bestuurdersdeur en op de binnenspiegel zit een USB-C-aansluiting. Ideaal voor wie een dashcam heeft.

Alleen benzines

Onder de kap dan… Daar moet je het hoofdzakelijk stellen met een 1-liter driecilinder, die de VW-groep wel maakt in een hele boel vermogensvormen. Er zijn atmosferische versies met 65 of 80pk en er zijn geblazen varianten die 95 of 110pk leveren. Schakelen doe je met een handbediende vijfbak of een automaat met zes verzetten. Er is ook een 1.5l viercilinder met 150pk die de Fabia in 7,9 tellen naar 100km/u stuwt. Die heeft altijd een automaat. Opmerkelijk: heb je een handgeschakelde versie, dan krijg je in de basisversies nog steeds een conventionele handrem in plaats van het inmiddels goed ingeburgerde knopje. De diesels zijn uit het aanbod verdwenen.