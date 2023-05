Stellantis koopt geen schone lucht meer bij Tesla

Door: BV

Stellantis, dat is de groep die onder meer Fiat, Jeep, Alfa-Romeo, Citroën, Peugeot en Opel verenigt, zal geen schone lucht meer kopen bij Tesla.

Minder dan 95gram CO2/km

In Europa mag een autofabrikant alleen nog auto’s op de markt brengen wanneer die gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Fiat-Chrysler (FCA) geraakte de jongste jaren niet aan de doelstelling. Het realiseerde nochtans een aanzienlijk volume compacte en relatief zuinige auto’s. Maar 95 gram of minder is zelfs op een kleine alleen mogelijk met geavanceerde technologie, die de prijs opdrijft en pervers genoeg compacte betaalbare auto’s met uitsterven bedreigd. Haalt een automerk de door Europa opgelegde CO2-doelstellingen niet, dan riskeert het een miljardenboete. Merken die echter onder het gemiddelde scoren, zoals geheel elektrische auto’s, mogen hun overschot aan anderen verkopen. FCA kocht daarom schone lucht bij EV-fabrikant Tesla.

Meer elektrische auto’s en stekkerhybrides bij Stellantis

Nu FCA is ondergebracht in dezelfde groep als PSA, dat reeds aan de CO2-uitstootbeperkingen kon voldoen, heeft het geen nood meer aan schone lucht van Tesla. Bovendien lanceerde Fiat inmiddels een elektrische 500 en worden onder meer in het Jeep-gamma stekkerhybrides uitgerold. Stellantis denkt daarom dat het CO2-doelstellingen van dit jaar kan halen zonder er andere constructeurs bij te betrekken.

De één zijn brood…

In de periode van 2019 tot 2021 kocht FCA voor twee miljard euro CO2-credits bij Tesla. Dat was goedkoper dan de monsterboetes van Europa op te hoesten. Maar het was ook goed nieuws voor Tesla. De Amerikaanse EV-fabrikant zou zonder de verkoop van die credits immers nog steeds niet winstgevend zijn.