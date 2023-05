Tellerfraude in 2020: half miljoen kilometers minder kan zomaar

Door: BV

De vzw Car-Pass, dat de kilometerstanden van tweedehandswagens verifieert, leverde in 2020 791.981 documenten af. Dat cijfer illustreert dat de occasiemarkt beter standhoudt tijdens deze coronacrisis dan het segment van de nieuwe auto’s. Het aantal ligt immers slechts 3,6% lager dan voorheen. Toch zakte de activiteit in werkplaatsen tijdens de eerste lockdown met 80%. Dat weet de organisatie omdat professionals elke keer bij werken of onderhoud de kilometerstand van de auto moeten doorgeven. In 2020 ontving Car-Pass 8,2 miljoen tellerstanden uit aftersalesactiviteiten.

Vooral tellerfraude bij auto’s uit het buitenland

In 2020 bracht Car-Pass in het totaal 1.716 gevallen van tellerfraude aan het licht. Maar toch is fraude extreem zeldzaam. Bij binnenlandse verkopen werd in amper 0,16% (1.111) van de gevallen met de teller gefoefeld. Bij 605 auto’s werd de teller teruggedraaid bij de invoer naar ons land. Dat is 2,4% van de gevallen. Je hebt dus veel meer kans op een vervalste kilometerstand wanneer je een ingevoerde auto koopt. Er gaat gemiddeld ook meer af. Gemiddeld verminderde de kilometerstand van Belgische voertuigen met 55.000 kilometer. Bij buitenlandse auto’s is dat al meteen 100.000 kilometer.

In 2020 begonnen heel wat autofabrikanten met de internationale uitwisseling van kilometerstanden aan Car-Pass. Dat is een wettelijke verplichting die evenwel niet door alle automerken wordt nageleefd. Die stelde de vzw in staat om voertuigen uit het buitenland nauwkeurig te controleren.

Dit zijn de ergste gevallen

Uit de tabel van de tien ergste fraudegevallen zou je kunnen afleiden dat je vooral moet uitkijken met Mercedessen (40% van de ergste gevallen) en auto’s uit het buitenland (70%). In de top 10 werd steevast meer dan 300.000 kilometer uitgewist. Meestal blijft de auto ook na de fraude een aanzienlijke kilometerstand hebben, maar er zijn ook auto’s die achteraf plots een lage stand hebben. Een Toyota Avensis is op dat vlak het ergste voorbeeld. Die ging van bijna 600.000 kilometers opeens naar niet eens 100.000km.