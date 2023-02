Neen, de Tesla Model S Plaid kan niét naar 100 in minder dan 2 seconden

Door: BV

In januari introduceerde Tesla de opgefriste versies van de Model S en Model X. Aan de buitenkant een beetje bijgepunt. Binnenin wat grondiger herwerkt. En met een nieuwe aandrijflijn die de snelste versies van de Model S - de Plaid en Plaid Plus - een acceleratietijd naar 60Mph (96km/u) van minder dan 2 seconden gaven. Hallucinant. Alleen… dat blijkt nu niet helemaal juist te zijn. Tesla ‘verbuigt’ de waarheid een beetje. Het heeft immers een aparte manier gebruikt om die tijd te meten.

De eerste 30cm telt niet

Natuurlijk is de meting gebeurt in optimale omstandigheden. Bij een elektrische auto wil dat niet alleen zeggen dat de atmosferische omstandigheden (neerslag, temperatuur) gunstig waren, maar ook dat de interne componenten in een optimale conditie waren gebracht. EV’s kunnen hun meest indrukwekkende prestaties alleen neerzetten binnen het gepaste temperatuurbereik van de componenten en met de juiste batterijlading. Het spreekt voor zich dat een automerk wil uitpakken met de best mogelijke tijd. Elk automerk optimaliseert op die manier.

Maar bij de sprinttijd van de Tesla Model S Plaid is er meer aan de hand. Daar staat in de kleine lettertjes immers dat de eerste 30cm (één voet) bij de acceleratiemeting niét wordt meegerekend. Over die afstand zou de auto nochtans al 9,5 km/u rijden en daar twee tienden van een seconde over doen. Er is helemaal geen logische verklaring waarom die eerste voet genegeerd zou moeten worden. Het is in de autosector in elk geval ongebruikelijk. Bovendien blijkt Tesla zelf de acceleratietijd van andere versies - ook binnen het Model S-gamma - wél helemaal vanaf stilstand te berekenen zoals gebruikelijk is. Tesla zelf komt met een omslachtig verhaal dat verwijst naar de meetmethode op Amerikaanse dragstrips om de eigenaardige meting te verantwoorden. Het wil ook meteen zeggen dat het acceleratieverschil tussen de Plaid en andere versies binnen het gamma 2 tienden kleiner is dan de cijfers die het merk naar buiten brengt, suggereren.

Tesla liegt wéér

Tesla had naar alle waarschijnlijkheid een interne doelstelling om ervoor te zorgen dat de ruim 1.100pk sterke Plaid + naar 60Mph (of 96km/u) kon in minder dan twee tellen. Die werd niet gehaald. Je kan speculeren dat de marketingafdeling dan maar een achterpoortje vond om de realiteit te doen kloppen met de bewering, in plaats van andersom. Het is al lang niet meer de eerste keer dat Tesla blijkt een loopje te nemen met de waarheid.