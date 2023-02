VW: de zelfrijdende auto zal 7 euro per uur kosten

Door: BV

Voor wie het niet in de gaten had: het loopt nog altijd niet lekker met de zelfrijdende auto. Zelfs Tesla geraakt momenteel niet voorbij niveau 2. Er is pas sprake van een auto die helemaal zelf rijdt bij niveau 5 (hier hebben we de verschillende niveaus van autonoom rijden uitgelegd). En het is niet omdat de autosector niet probeert. Er worden miljarden in de technologie geïnvesteerd en er werden zelfs al speciale computerchips voor ontworpen. En toch blijkt het elke keer ingewikkelder te zijn. Sommige merken beloofden al geheel functionerende auto’s tegen 2016. Neen, dat is niet gelukt.

Ook al blijkt uit onderzoek dat slechts een klein percentage van de klanten zit te wachten op een zelfrijdende auto, toch laat de sector de idee van de zelfrijdende auto nog niet los. Het heeft inmiddels wellicht al teveel geld opgeslokt. Dat moet terug verdiend worden.

Alle auto’s volledig uitgerust, maar opties gebruiken kost geld

In een interview met TopGear gaf Klaus Zellmer, dat is de marketingbaas bij Volkswagen, aan hoe de Duitsers nieuwe technologie te koop willen aanbieden. Hij suggereerde dat de autofabrikant in de toekomst alle auto’s zou bouwen met een complete uitrusting. Dat maakt het productieproces aanzienlijk eenvoudiger en dus goedkoper. Maar wil je die uitrusting (die dus wel doodleuk op je auto zit) vervolgens als klant gebruiken, dan moet je daar voor bijbetalen. Een app is daarvoor de meest voor de hand liggende methode.

Helemaal nieuw is die methode niet. Er zijn al een aantal autofabrikanten die met die methode experimenteren. Zo moet je bij BMW bijvoorbeeld betalen voor over-the-air upgrades, zoals een grootlichtassistent. Zelfs voor zetelverwarming. General Motors heeft in de VS een geavanceerde cruise-control die het Super Cruise doopte. Die is de eerste drie jaar na aankoop van een nieuwe auto gratis en daarna moet je er 25 dollar per maand voor neertellen, ofschoon de technologie natuurlijk gewoon in de auto zit.

Goedkoper dan een trein

Volkswagen wil zelfrijdende technologie zelfs afrekenen per uur. Zellmer liet zelfs al een tarief vallen. Wil je dat je auto in jouw plaats rijdt, dan zou dat kunnen voor een euro of 7 per uur. De Duitsers willen dat aanrekenen vanaf zelfrijdende functies van niveau 4. Nog volgens de topman heeft een financiële projectie aangetoond dat dat een ‘winstgevende businesscase’ zou zijn voor het automerk. “En toch blijft het voor de consument goedkoper dan het nemen van een trein”. Maar een trein heb je natuurlijk niet eerst moeten kopen…

Beeld: TomTom HD Map als referentie voor de zelfrijdende auto