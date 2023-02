Dit elektrische Mercedes-busje is eigenlijk een Renault

Door: BV

Dit is de Mercedes EQT. Een concept car voor een compacte monovolume die straks als T-Klasse in het gamma komt. De letters EQ verraden dat het hier om een elektrische versie gaat. Maar hij komst straks niet alleen met een elektrische aandrijflijn, maar ook met conventionele motoren in de catalogus.

Vervanger voor Mercedes Citan

De EQT werpt een eerste blik op de vervanger van de Mercedes Citan. Die compacte monovolume en bestelwagen uit het Mercedes-gamma is eigenlijk een verklede Renault Kangoo. Die Kangoo wordt rond deze tijd vernieuwd. De afgeleide-met-ster kon dus niet achterblijven. Het Duitse merk zal Citan blijven gebruiken voor de bestelwagenvariant, maar zet T-Klasse straks achterop de versie met zetels.

Elektrische bestelwagen / monovolume van Mercedes

Het Franse donormodel is er in twee lengtematen en ook die keuze lijkt Mercedes over te nemen. De EQT is bijna 5 meter lang en geënt op de grootste chassisvariant, met drie zitrijen. Schuifdeuren gaan ver genoeg open om je meteen op de achterste rij plaats te laten nemen, zonder al teveel geklauter. Onder de vloer zit een accu. Details over rijbereik of prestaties worden niet gegeven, maar ook die zullen wellicht identiek zijn aan die van de elektrische Kangoo (60pk en 260km rijbereik). Het uiterlijk is dat evenwel niet. Mercedes ontwikkelde voor z’n EQ-modellenreeks al een specifieke designtaal. Die omvat onder meer een grote grille-insert (de koeling is immers toch niet nodig) en opvallende verlichting die zowel voor- als achteraan over de volledige breedte van de auto loopt.

Andere motoren in het gamma dat klaargestoomd wordt zullen een 1,3l benzine en 1,5l diesel omvatten. Die motoren zijn afkomstig van de Renault-Nissan-alliantie.

Met MBUX

In het interieur vinden we een centraal opgesteld horizontaal scherm waarop Mercedes z’n MBUX infotainmentsysteem laten draaien. En het heeft er alle schijn van dat Mercedes ditmaal ook de boordplank zelf wat meer onder handen neemt. De glanzend blauwe interieurdetails mag je echter negeren. Die worden op de definitieve versie uitgevoerd in materiaal dat minder opvalt.