Caterham zoekt batterij voor Seven

Door: BV

Caterham wil z’n iconische Seven - de rechtstreekse afstammeling van de Lotus Seven - elektrificeren. De kleine Britse fabrikant wil op die manier z’n toekomst veilig stellen. Momenteel zorgt z’n nichestatus er weliswaar voor dat het merk zich niet aan de striktste CO2-normen moet houden, maar de Engelsen voelen duidelijk al een bui hangen…

De lichtgewicht sportauto, maar dan zwaar

De elektrificatie van de open tweezitter houdt enkele specifieke uitdagingen in. Zo zorgt de batterij ervoor dat het sportautootje flink wat zwaarder wordt. En laat een laag gewicht nu net zo belangrijk zijn voor Caterham.

Bovendien is het ding piepklein. Bij Caterham wordt daarom nagedacht aan een grotere versie. Die zou ook meteen wat meer zitruimte en comfort kunnen bieden, al zegt topman Graham Macdonald daar weinig zin in te hebben. Maar het is mogelijk dat de accu er anders eenvoudigweg niet in past. De zoektocht naar een gepaste batterij lijkt er de grootste uitdaging.

Zo snel (en wellicht ook zo duur) als de topversie

Macdonald wil ook een elektrische Seven eenvoudig en licht houden. Daarom zou een systeem dat vertragingsenergie recupereert nu niet overwogen worden. Op vlak van prestaties zou de elektrische Caterham moeten kunnen wedijveren met de huidige topversie: dat is de 620R. Die gaat in amper 2,8 seconden van nul naar 60Mph (96km/u).

De Britten hebben nu al een elektrisch prototype, maar toch is een productieversie nog niet voor meteen. Ze geven zich nog tot 2026 de tijd.

Kleine turbomotoren wil Caterham niet

Verbrandingsmotoren worden in geen geval in de ban gedaan bij Caterham, maar Macdonald liet wel verstaan dat de zoektocht naar een passende motor nu al flink wordt bemoeilijkt. De Britten gebruiken traditioneel compacte atmosferische motoren. Die passen het best in de snoet van de open tweezitter. “Tegenwoordig gebruikt iedereen kleine turbomotoren, en dat is niet wat we willen.”