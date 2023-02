Amper 3 jaar oude Opel met GPS? Je kan nu al fluiten naar kaartupdates

Door: BV

Wie een Opel heeft tot bouwjaar 2018 met het (destijds vaak optionele) NaviLink navigatiesysteem, mag zich de komende tijd verwachten aan heel wat frustratie. Hoewel het systeem in sommige gevallen amper 3 jaar oud is, voorziet het automerk geen kaartupdates meer. Het systeem was veelal een optie die de gebruiker 1.000 tot 1.500 euro kostte. Er zijn nu al belangrijke aanpassingen aan verkeerssituaties die deze jonge Opels niet langer weergeven.

Bestaande Opel-klanten blijven in de kou staan

Een Auto55.be-lezer met een Opel Mokka X uit 2018 weet bijvoorbeeld dat het systeem nu al de nieuwe afritten op de N62 in de omgeving Terneuzen niet kent. “Flink vervelend want ik heb 4km moeten omrijden”. Voor dat systeem dateert de laatste update al van 2019, maar ook toen waren de kaarten niet erg up to date. De meest actuele kaarten zouden dateren van 2017.

Opel erkent dat bij een aantal modellen met een “voormalige GM-architectuur” kaartupdates technisch niet meer mogelijk zijn. “GM is immers eigenaar van de intellectuele eigendom van die systemen en het was hun beslissing om ondersteuning op sommige van de platforms stop te zetten”, schuift de invoerder de verantwoordelijkheid door naar GM. Of die bewering correct is, kon de redactie niet verifiëren.

Automerken hebben de verplichting om zelfs na het stopzetten van de productie nog jaren ondersteuning te bieden in de vorm van expertise en reservecomponenten, maar software lijkt voorlopig buiten die verplichting te vallen.

Opel belooft updates voor huidige systemen... of niet?

Voor nieuwe NAC modellen (PSA architectuur sinds Crossland X) voorziet Opel drie jaar gratis updates. Daarna is het betalend. Er zijn twee updates per jaar gepland, maar - zo specificeert de Belgische invoerder - “dit kan uiteraard in de toekomst veranderen”.