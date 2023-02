Elektrische bedrijfswagens vanaf 2026: regering heeft akkoord

Door: BV

Hoewel er eerder door de regering al een nieuwe fiscale regeling voor bedrijfswagens werd voorgesteld, bleek die toch nog niet helemaal definitief te zijn. Vooral links partijen hadden de vrees dat de gunstige fiscale behandeling van elektrische bedrijfswagens vanaf 2026 de staatskas uiteindelijk minder zou opleveren.

Alleen elektrische auto's fiscaal interessant vanaf 2026

Afgelopen nacht zijn de regeringspartijen het dan toch eens geraakt over een regime dat bedrijven richting elektrische auto dwingt. Vanaf 2026 zullen alleen elektrische bedrijfswagens nog kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. Wat dat precies inhoudt, moet minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) nog toelichten.

Conventionele auto steeds zwaarder belast

De komende jaren zal de conventionele bedrijfswagen telkens zwaarder belast worden, tot hij in 2026 gewoon volledig belast wordt. Tegelijk zegt de overheid bij monde van de woordvoerder van Alexander De Croo (Open VLD) dat er “aan bestaande contracten niet wordt geraakt”. Wat dat inhoudt, is evenmin duidelijk. De Croo laat ook weten dat de regering een “duidelijk en stabiel kader” wil creëren. Een uitspraak waarvan critici kunnen beweren dat die haaks staat op het feit dat de bedrijfswagens die nu reeds in gebruik zijn, nog tijdens hun levensduur telkens weer anders fiscaal behandeld zullen worden. De regering lijkt zich evenmin bewust van het feit dat niet alle bedrijfswagens worden ondergebracht in kort lopende leasingcontracten, maar dat heel wat vooral kleinere ondernemingen hun voertuigen aankopen en langere tijd in dienst houden.

Naar verluidt stelde de CD&V-vicepremier voor om een belastingvermindering in te voeren op investeringen in laadinfrastructuur en ook om een mobiliteitsbudget uit te werken voor wie geen bedrijfswagen heeft. Maar of die zaken ook effectief zijn opgenomen, is evenmin reeds bekend.