Elektrische auto’s vanaf 2027 goedkoper dan auto’s op benzine en diesel

Door: BV

Al in 2027 zullen elektrische auto’s goedkoper zijn dan een vergelijkbaar model op benzine of diesel. Dat concludeert onderzoeksbureau BloombergNEF in een studie die werd gevoerd in opdracht van het Duitse Transport & Environment.

Agressieve campagnegroep

Transpor t& Environment is een lobbygroep die in Europa agressief campagne voert tegen auto’s op conventionele fossiele brandstoffen. Het was de entiteit die in Duitsland rechtzaken aanspande tegen locale overheden om in steden onder meer oudere dieselwagens te weren. De groep haalde niet zelden haar slag thuis en stond op die manier in Europa mee aan de wieg van talloze lage-emissiezones, ook buiten Duitsland. Inmiddels is de methodologie en de effectiviteit van die strategie al ernstig in vraag gesteld. Dat leidde al tot het terugdraaien van enkele van die ‘beweerdelijk uitstootbeperkende’ maatregelen.

In opdracht van Transport & Environment becijferde BloombergNEF dat een elektrische gezinswagens in 2027 goedkoper is om te bouwen dan een conventionele auto. Een jaar eerder, in 2026, is dat al het geval voor SUVs. Die kosten immers maar evenveel om te produceren als een conventionele auto, maar worden voor een hogere prijs verkocht. Nog één jaar later, in 2027, is volgens BloombergNEF zelfs de elektrische stadsauto goedkoper dan een conventioneel aangedreven auto.

Prijsdaling voor grondstoffen?

BloombergNEF baseert zich vooral op de prijsdaling van cruciale grondstoffen voor elektrische auto’s. Het instituut gaat ervan uit dat die in 2030 58% goedkoper zullen zijn dan in 2028. Die conclusie staat haaks op prijsstijgingen voor grondstoffen die het afgelopen jaar genoteerd zijn. Uit recente prijsindexen blijkt immers dat die momenteel spectaculair stijgen.

Conventioneel aangedreven auto's worden fors duurder

Of BloombergNEF voor de berekening uitgaat van een prijsstijging bij conventioneel aangedreven auto’s omwille van een nieuwe uitstootnorm (die uiterlijk in 2026 wordt verwacht), is niet duidelijk. Transport&Environment ijvert agressief voor veel strengere criteria in die Euro 7-emissienorm. Die zullen de prijs van conventioneel aangedreven auto’s fors opdrijven. "Goedkoper dan" hoeft dus helemaal niet te betekenen dat ze goedkoper zullen zijn dan nu...