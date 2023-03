Recordaantal Belgen kiest voor occasie

Door: BV

De cijfers van de tweedehandsmarkt zitten fors in de lift. In 2020, in volle coronacrisis, hield de occasiemarkt al beter stand dan het segment van de nieuwe auto’s. Terwijl er ruim 20 procent minder nieuwe voertuigen werden verkocht, ging het tweedehandssegment volgens cijfers van de vzw Car-pass weinig meer dan 6 procent in het rood.

Nieuwe automarkt blijft moeilijk, maar occasies gaan als zoete koek

In 2021 blijft de marktsituatie voor nieuwe auto’s uitdagend. Er worden ruim een kwart minder nieuwe auto’s ingeschreven. Tegelijkertijd ziet de occasiemarkt een forse stijging. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 12,1% meer tweedehandswagens verhandeld.

Zoekertjeswebsite 2dehands.be bevestigt de tendens. “In de eerste vier maanden van het jaar is er dubbel zo veel gezocht naar personenwagens, bromfietsen, moto’s of scooters. Volkswagen blijft daar het populairste merk, maar het zijn de drie Duitse premiummerken die de grootste stijging in zoekopdrachten zagen. Naar Audi, BMW en Mercedes werd telkens meer dan dubbel zo vaak gezocht als een jaar geleden.

“Door corona werd het autosalon in Brussel begin dit jaar geannuleerd en ook het bezoek aan de toonzaal van auto en motoverkopers was onderhevig aan beperkingen,” aldus Aleksandra Vidanovski, woordvoerster van 2dehands. “Een pak mensen zijn wellicht hierdoor vanuit hun eigen woonkamer op zoek gegaan naar hun tweedehands droomwagen of motorfiets.”

Die analyse verklaart niet waarom de stijging zich in 2021 onverminderd doorzet. Een toonzaalbezoek is inmiddels probleemloos mogelijk.