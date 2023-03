Mercedes geeft toe: de elektrische auto gaat jobs kosten

Door: BV

Mercedes wil uiterlijk tegen 2039 van de verbrandingsmotor af. Het bedrijf heeft interne tabellen die aangeven hoeveel elektrische en geëlektrificeerde (dat zijn dan veelal plug-in hybrides) auto’s het bedrijf elk jaar moet verkopen. Maar het ligt nu al voor op die doelstelling. Dat liet Daimler-baas Ola Kallenius zich ontvallen tegen The Financial Times. Mercedes wil graag sneller omschakelen naar wat het een “compleet CO2-neutraal autoaanbod” noemt.

Mercedes versnelt elektrificatie na positieve signalen van de markt

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar verkocht Mercedes wereldwijd 16.000 elektrische auto’s en 43.000 stekkerhybrides. Dat is samen goed voor 10 procent van de wereldwijde verkoop. Dat wil tegelijk zeggen dat EV’s niet eens 3% van het totale volume van het merk uitmaken. Europa speelt een voortrekkersrol in zowel de cijfers van geheel als de gedeeltelijk elektrische modellen.

Tot meer dan een miljoen jobs Europa bedreigd

Kallenius geeft in één adem toe dat het merk “een eerlijk gesprek over banen” zal moeten voeren. De topman erkende dat het assembleren van een elektrische auto nu eenmaal minder arbeid kost dan een auto met een verbrandingsmotor. De topman van IG Metall in Duitsland - de grootste metaalvakbond - liet er al verstaan dat de omschakeling naar elektrische auto’s een ernstig werkgelegenheidsprobleem kan veroorzaken. Een nieuwe IFO-studie concludeerde dat er tegen 2025 in Duitsland al 100.000 jobs zullen sneuvelen door de gedwongen elektrificatie. Schattingen op langere termijn voor gans Europa variëren van enkele honderdduizenden tot zelfs bijna een miljoen arbeidsplaatsen die zouden sneuvelen. Bij Mercedes waren eind vorig jaar al 30.000 jobs geschrapt, maar dat lijkt slechts het begin. Het merk stelt zo'n 300.000 man tewerk.

Banenverlies door de elektrificatie is al lang geen voorspelling meer. Al sinds 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis, kondigden heel wat Duitse autobedrijven een inkrimping van het personeelsbestand aan.