Ford lanceert elektrische F150 pickup. Andere merken: ‘oh-ow’

Door: BV

De Ford F-150 is al geruime tijd de populairste vierwieler (strikt genomen geen auto maar een ‘truck’) op de Amerikaanse markt. Het belang van een elektrische variant daarvan kan dan ook nauwelijks onderschat worden. Die F-150-met-stekker stelde Ford deze week voor en hij slaat in als bom.

Ford F-150 Lightning

Lightning (bliksemschicht) is de toevoeging die het merk met het Blauwe Ovaal aan de typebenaming toevoegt om aan te geven dat het om de stekkervariant gaat. Die benaming lijkt alleszins toepasselijk gekozen. Nogal wat automerken lijken Immes als door een bliksem getroffen door de prijs van de elektrische pickup. Die komt in de VS immers in de catalogus voor net geen 40.000 dollar. Dat is niet eens 35.000 euro aan de huidige wisselkoersen. Het gaat dan weliswaar om een bedrijfswagenuitvoering die heel wat snufjes en plaats moet ontberen, maar dat doet nauwelijks af aan de verbazing. Wie de andere kant van het aanbod opzoekt, kan wel tot 90.000 dollar (of 80.000 euro) aan z’n elektrische F-150 uitgeven. Amerikaanse klanten kunnen in verschillende staten profiteren van aankoopsubsidies tot maximaal 7.500 dollar. Die zijn nog niet in de prijzen verrekend.

Als Ford al ergens op bespaarde, dan valt het toch niet af te leiden uit de specificaties. Ford zal twee lithium-ion accusets aanbieden. De basisvariant krijgt een rijbereik van 360km en heeft 426pk en twee elektromotoren voor vierwielaandrijving. De grote accu zal je 480km ver brengen en ziet z’n vermogen klimmen naar 560pk. De honderdsprint kan de kolos in dat geval afwerken in minder dan 5 seconden. In een snellaadmodus kan je de accu voor 80% voltappen op 45 minuten. Tenslotte kan de batterij ook gebruikt worden om bijvoorbeeld je huis, camper of gereedschap van stroom te voorzien. Kamperen is een populair tijdverdrijf voor Amerikanen.

Elektrische spierballen

Nogal wat elektrische auto’s kampen met een gebrek aan belaadbaarheid of sleepvermogen, maar daar heeft de F-150 Lightning weinig last van. Hij verdraagt een ton in de laadbak en zo maar eventjes 4,5 ton aan de trekhaak. Het is ook de eerste F-150 die een volledig onafhankelijke achterophanging krijgt, met alle bijhorende voordelen voor weggedrag en comfort.

Tenslotte heeft deze elektrische pick-up ook een frunk - een koffer vooraan, op de plaats waar normaal de verbrandingsmotor zit. De hele snuit gaat open en daar past nu 400l bagage in. Bij een pickup is dat aardig meegenomen omdat die eigenlijk alleen een open laadbak heeft. Nu hoef je daar geen afdekking meer voor te kopen of normale bagage in de cabine op te bergen.

Een pickup is gewoon een pickup

Ford voorziet de elektrische pickup weliswaar wel van een specifiek uiterlijk, met een lichtbalk over de neus en een valse grille, maar het koos er bewust voor dat niet te opvallend, apart of exotisch te maken.