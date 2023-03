Kleine Smart wordt 4 meter lange SUV

Door: BV

Na jaren van aanmodderen, opmerkelijke beslissingen en tegenvallende verkopen, werd Mercedes-submerk Smart in 2019 ondergebracht in een nieuwe joint-Venture met Chinese autogigant Geely. De productie verhuist naar China en het is daar dat men er voortaan de plak over zwaait. Het merk dat uitsluitend kleine stadsautootjes maakt, mag zich straks aan een zoveelste revival verwachten. Misschien lukt het ditmaal wel.

Smart is wel op de IAA in Munchen

Op de IAA Mobility die in September in München wordt gehouden, zal Smart een concept voorstellen voor een nieuwe geheel elektrische crossover. Die is gebaseerd op het elektrische SEA (Sustainable Experience Architecture) onderstel van Geely.

Design van een echte Smart

Over technische details wordt nog in alle talen gezwegen, maar het design - daar wordt al behoorlijk loslippig over gedaan. De Chinezen beloven bijvoorbeeld dat hij er misschien wel anders uitziet dan eender welk andere Smart die hem voorafging, maar dat hij nog steeds herkenbaar zal zijn. Hij krijgt ook een glazen panoramadak en verzonken deurgrepen.

Ach ja, en natuurlijk verkondigt ok Smart de jongste auto-gospel. Dit is niet zomaar een auto, maar een ‘mobile tech device’ dat onder meer stemherkenning en tal van elektronische slimmigheden omvat.

Wanneer komt hij?

Dat de Chinezen concrete productieplannen hebben voor deze eSUV, is klaar als pompwater. Een timing ervoor is nog niet bekend. Misschien is het merk in september wat loslippiger. Een Europese carrière voor het model wordt wel verondersteld, maar is eigenlijk ook niet zeker.