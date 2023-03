Bentley Bentayga kweekt sportversie

Door: BV

Bentley heeft van z’n kloeke SUV Bentayga - eigenlijk de duurste uitvoering van het Audi Q7-platform - al behoorlijk wat versies in de catalogus staan. Er is een stekkerhybride voor wie een beetje eco-bewustzijn wil faken. Er is een W12 voor wie alleen het onderste uit de kan wil en er is een V8 voor wie stuurgedrag net iets belangrijker vindt dan het cijfer voor ‘pk’. En nu is er ook een S-variant. Voor ‘Sport’ natuurlijk.

Sportief, dat is in de eerste plaats styling

De basis voor de Bentayga S wordt gevormd door de 4-liter V8-versie. Die is immers beter in balans. Nogal wat belang wordt gehecht aan de uiterlijke aanpassingen. Van z’n 22-duims lichtmetalen velgen (standaard gewoon in zilver, maar ook andere afwerkingen zijn mogelijk) tot glanzend zwarte accenten, een koffervleugel en aangepaste bumpers. Aan de binnenkant vind je dan weer een hoop Alcantara. Dat lijkt, net als de rode accenten en stiknaden, synoniem te staan voor sportiviteit. Je vindt het materiaal onder meer op de zetels, het stuur, de selectiehendel voor de automaat en de dakhemel.

Groot, zwaar, maar ook duivels snel

De 4-liter V8 wekt 550pk en 770Nm op, wat in combinatie met vierwielaandrijving en een automaat met 8 verzetten genoeg is om je naar 100km/u te knallen in 4,4 seconden en door te stomen naar 290km/u. Er werd vooral gewerkt aan het stuurgevoel, de instelling van de torque vectoring (die de auto als het ware in de bocht duwt) en de ophanging. De luchtvering is 15% stugger dan bij andere versies.