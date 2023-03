Aanslag op Duitse Tesla-fabriek

Door: BV

Brandstichting op de werf voor Tesla’s Europese ‘gigafactory’ in de ruime omgeving van Berlijn, is wellicht een aanslag. Vroeg in de ochtend van 26 mei brak brand uit, op zo’n halve kilometer van de werf. Zes dikke bovengrondse stroomkabels zijn van buitenaf beschadigd. Daarbij werd een brandversneller gebruikt. Een gespecialiseerde afdeling van de Duitse politie en de afdeling staatsveiligheid onderzoeken er de zaak.

Zes cruciale stroomkabels in brand gestoken

Door de sabotage werd de stroomtoevoer naar de site volgens lokale media korte tijd onderbroken, waarna een backupsysteem in werking trad. Diezelfde media melden ook dat enkele kabels weliswaar zwaar beschadigd werden, maar dat ze nog steeds kunnen werken.

Een links-extremistische groepering heeft op een website de aanslag opgeëist. Op indymedia.org verklaarde een actiegroep dat ze zes stroomtoevoerkabels voor de bouwsite in brand zou hebben gestoken. “Tesla is niet groen, ecologisch of sociaal”, staat er te lezen. De Duitse ordediensten geven voorlopig geen commentaar.

Niet blij met nieuwe fabriek

De Europese Gigafabriek van Tesla zou naar verluidt 9.000 tot 11.000 extra arbeidsplaatsen opleveren in de regio ten zuidoosten van Berlijn. Maar tegenstanders vrezen ook een hele hoop negatieve gevolgen. Zo wordt de fabriek ingepland in bos- en merengebied en vrezen tegenstanders heel wat overlast. Zo zal de fabriek dagelijks door 600 vrachtwagens bevoorraad worden en zullen er drie keer per dag goederentreinen met afgewerkte auto’s vertrekken. Tegenstanders vrezen voor CO2-uitstoot en verkeersoverlast. Ook het waterverbruik van de fabriek, die nota bene ingepland wordt op de rand van een waterwingebied, stoot heel wat mensen tegen de borst. Tesla gaf aan dat de fabriek in uitzonderlijke situaties tot 372.000 liter water per uur kon verbruiken.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de productie in de fabriek deze zomer van start ging, maar de bouw liep al enkele keren vertragingen op. Dat gebeurde onder meer door beroepsschriften tegen de bouw door milieu-organisaties.

Beeld: Tesla