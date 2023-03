Oldtimerprijzen na corona: duur wordt duurder, goedkoop wordt goedkoper

Door: BV

De coronacrisis heeft niet alleen menselijke, maar ook significante economische gevolgen. In de autosector lijkt de crisis alvast een catalysator voor een toegenomen populariteit van occasies. Een trend die zeker niet wordt gehinderd door prijsstijgingen bij nieuwe auto’s die veelal het gevolg zijn van aanpassingen in regelgeving.

De economische gevolgen zorgen er volgens Car & Classic ook voor dat oldtimerliefhebbers op een andere manier gaan kopen. De website noteerde in elk geval een fikse stijging in het aantal zoekopdrachten naar oldtimers. Het leidde daaruit af welke klassiekers momenteel gevraagd zijn en welke niet. Voor de eerste categorie voorspelt Car & Classic prijsstijgingen, terwijl de tweede categorie logischerwijze goedkoper zou moeten worden.

De klassiekers blijven klassiek

De website ziet een duidelijke verschuiving van populaire oudjes naar meer exclusieve modellen. Modellen als de Volkswagen Kever - traditioneel de populairste oldtimer van allemaal - of MGB trekken minder aandacht dan vroeger. Daarvoor wordt dus een prijsdaling verwacht. Meer exclusieve modellen, blijven echter erg gegeerd. Daarvan zal de prijs dus eerder de hoogte in gaan. De website schuift onder meer de Jaguar E-Type naar voren. De Porsche 911, die altijd al erg gegeerd was, is zelfs de meest gezochte klassieker van allemaal.

Youngtimers worden populairder

De website merkt tegelijk dat er meer aandacht is voor moderne klassiekers. Auto’s uit de jaren tachtig tot 2000. Onder meer de BMW E30 (een 3-Serie) zou goed gesmaakt worden. Er wordt ook vaker gezocht naar Japanse voertuigen. Toyota’s als de MR2 en Supra, de Nissan Skyline en zelfs een Mazda RX7 zien hun populariteit toenemen.