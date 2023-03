Studie: weggebruikers voelen zich onveilig in de buurt van zelfrijdende auto’s

Door: BV

Een meerderheid van de automobilisten wil liever geen zelfrijdende voertuigen op de baan. Dat concludeert een studie die door de American Automobile Association (vergelijkbaar met de Duitse ADAC) en Harvard werd uitgevoerd.

Wie voelt zich (on)veilig in de buurt van een zelfrijdende auto?

Precies 53 procent van de respondenten liet weten dat ze liever niet de weg delen met zelfrijdende vrachtwagens en bussen. Gaat het om normale personenwagens, dan is er iets minder onrust. Toch antwoordde nog steeds 47% van de automobilisten dat ze zich minder veilig zouden voelen in de buurt van zelfrijdende auto’s.

Botsen met een zelfrijdende auto

Een indrukwekkende 62% zegt dat ze zich zorgen maakt over het verantwoordelijkheidsvraagstuk. Dat wil zeggen dat ze vinden dat onduidelijk is, wie de verantwoordelijkheid draagt als het toch misloopt met zo’n autonoom rijdende auto. 77 procent van de tegenstanders van autonoom rijdende auto’s liet weten dat hoofdzakelijk te zijn omwille van bedenkingen over de veiligheid.

Die kritiek is niet helemaal zonder merites. Uit eerder vrijgegeven cijfers bleek al dat een zelfrijdende auto eigenlijk niet minder betrokken is bij een ongeluk, dan een voertuig met een bestuurder. Die resultaten, destijds vrijgegeven door Google, deden nogal wat stof opwaaien. Sindsdien communiceren de ontwikkelaars van zelfrijdende auto’s niet meer over het aantal ongevallen met experimentele autonome auto’s.

Maak ze herkenbaar

Uit het onderzoek bleek ook dat 62% van de mensen zich veiliger zou voelen mochten dergelijke voertuigen duidelijk gemarkeerd zijn. De American Automobile Association reikt die herkenbaarheid als suggestie aan de beleidsmakers aan.