Rolls-Royce Boat Tail is de duurste nieuwe auto ooit (23 miljoen!)

Door: BV

De autowereld is er niet alleen één van volumemodellen voor de massa. Ze kent het volledige spectrum, met ook heel wat exclusieve creaties voor de happy few, met een prijskaartje dat je zonder schroom exotisch mag noemen. Maar zelfs in die wereld is deze Rolls-Royce Boat Tail een uitzondering. Het is de duurste nieuwe auto ter wereld. Hij kost ruim 23 miljoen euro.

Rolls-Royce wil zich weer helemaal gaan toeleggen op het ontwikkelen van exclusieve creaties. Auto’s die helemaal zijn vervaardigd volgens het lastenboek van één enkele klant. Met nieuwe ontwerp- en productietechnieken wordt dat nu weer makkelijker dan enkele decennia geleden.

Rolls-Royce Boat Tail

Deze Boat Tail knipoogt flink naar Rolls-Royces uit de jaren twintig en dertig. ‘Boat Tail’ was toen een koetswerkvorm voor auto’s die achteraan een spits toelopend koetswerk hadden, als de boeg van een boot. Nauwer verwantschap vertoont hij echter met de unieke Rolls-Royce Sweptail Coupe die op het Concorso D’Eleganza Villa D’Este in 2017 voorgesteld. Dat is de vorige auto waarvoor de titel “duurste nieuwe auto” voor hebben gebruikt.

Zo uniek dat er 3 zijn

Rolls-Royce heeft voor deze auto niet één, maar zo maar eventjes drie verschillende klanten gevonden. Die hebben allemaal de garantie gekregen dat het merk uit Goodwood niét meer exemplaren zal bouwen. Dit is nog maar de eerste, waarvan de klant in kwestie de aankleding helemaal zelf kon kiezen.

Een Phantom, maar je ziet het niet

De techniek en structuur wordt geleend bij de jongste Phantom-generatie. Van kop tot staart meet het gevaarte een indrukwekkende 5,8m. Alle panelen zijn trouwens nieuw. Er worden geen zichtbare componenten gedeeld met die Phantom. Onzichtbare wel, zoals de 6,75l grote V12 uit die über-limousine.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat die auto’s ooit echt gebruikt worden, zou het wel kunnen. Dan moet je op zoek naar een plaatsje voor de picknick, kwestie van de accessoires eens te benutten. Onder de lange staart zit een exclusieve serviesset, er is een ingebouwde parasol en er zijn zelfs twee klapstoeltjes. Om het gewicht van al dat zware zilveren tafelgerei te compenseren, zijn de stoeltjes uit carbon vervaardigd. Dat materiaal werd overigens ook gebruikt voor de dakconstructie. Die klapt niet automatisch op, maar vergt wat knutselwerk, waar de eigenaar ongetwijfeld personeel voor heeft.