LEZ-protestactie brengt meer dan 500 oldtimers op de been

Door: BV

Een protestactie van oldtimerliefhebbers tegen de uitbreiding van de lage-emissiezone in Gent, bracht ruim 500 klassiekers op de been. Volgende maand beslist het Gentse stadsbestuurder over een uitbreiding van de LEZ-zone daar.

Uniforme regeling beloofd, maar politiek talmt

De vzw Red De Oldtimer, die in de eerste plaats de besognes van de oldtimersector verdedigt, wil voor Vlaamse Lage-Emissiezones een uitzondering. Auto’s die meer dan 30 jaar oud zijn en ingeschreven zijn als oldtimer, moeten gratis in de lage-emissiezones binnen kunnen. Dat is ook het geval in Brussel, dat z’n regelgeving entte op andere Europese voorbeelden.

Een uniforme regeling voor oldtimers in Vlaamse Lage-emissiezones staat in het huidige regeerakkoord, maar de betrokken partijen talmen. Intussen riskeren in Gent nog eens tienduizenden extra automobilisten met een maatregel geconfronteerd te worden die asociaal is en waarvan de milieuvoordelen niet of nauwelijks aantoonbaar zijn, zegt Jens Anno van Red De Oldtimer. Van oldtimers is overigens aangetoond dat ze niet wegen op de vervuiling. “Zo’n auto doet gemiddeld 1.500km per jaar, waardoor oldtimers geen statistisch weegbare rol spelen in een vervuilingsdebat. Bovendien rijden ze die vooral niét in lage-emissiezones. Maar oldtimerbezitters binnen die zones hoeven niet onheus belast te worden voor wat elk jaar hooguit een handvol LEZ-kilometers zijn.”

Je kan ook CO2-neutraal rijden zonder een nieuwe auto te moeten kopen

RDO wil intussen ook het gebruik van synthetische CO2-neutrale brandstoffen aankaarten omdat die technologie ervoor zorgt dat je gewoon met een bestaande auto CO2-neutraal kan rijden. Politiek is er erg weinig animo over de piste van de E-fuels. Red De Oldtimer wil “dat politieke partijen ruimer denken dan elektrificatie alleen." "In onze buurlanden wordt naarstig aan een kader gewerkt, maar België weet weer niet waar de klepel hangt", zegt Jens Anno nog.