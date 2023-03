Intussen elders in de wereld: Ford werkt aan 7,3l V8 benzine met twee turbo’s

Door: BV

Terwijl in Europa getimmerd wordt aan een nieuwe uitstootnorm die misschien al in 2026 een einde maakt aan de verbrandingsmotor, lijken andere continenten net van plan te zijn om nog zoveel mogelijk fossiele brandstof op te gebruiken. Ford introduceerde in 2020 al een gigantische 7,3l V8 benzinemotor die klanten ook apart konden kopen voor zelfbouwprojecten. Die motor verving een verouderde tiencilinder.

Doe er maar twee turbo's bij

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Ford Authority is het merk met het Blauwe Ovaal nu ook een drukgevoede versie van diezelfde motor aan het testen. Die zou getest worden in tenminste twee Ford Super Duty’s - eigenlijk pickups die meer gemeen hebben met vrachtwagens dan met de Europeaan kent. Er zouden niet één maar meteen twee turbo’s aan de centrale toegevoegd worden.

Megazilla haalt makkelijk 1000pk

De 7,3l V8 levert in z’n krachtigste versie bij Ford maximaal 430pk en 644Nm. Maar aftermarket tuners hebben weinig moeite om er 700pk en meer uit te persen. Met twee turbo’s zou de motor bij Ford probleemloos de kaap van 500pk kunnen ronden. En wie er achteraf aan wil laten sleutelen zou zonder al teveel moeite op meer dan 1.000pk kunnen rekenen. Hoe het met de CO2-uitstoot zit, wordt nergens gezegd. De motor heeft al een bijnaam: Megazilla.