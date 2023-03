Cijfers: automarkt zakt (nog maar eens) verder weg in mei

Door: BV

Afgelopen maand mei werden in ons land 34.836 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat cijfer ligt amper hoger dan in mei van 2020. Toen werden tussen coronabeperkingen door 34.752 auto’s ingeschreven. Het cijfer ligt een indrukwekkende 31,8% lager dan wat in mei 2019 gerealiseerd werd. De Belgische automerk vertoont dan ook helemaal geen tekenen van herstel. Ook de gecumuleerde jaarcijfers over de eerste vijf maanden van dit jaar, laten een sterke negatieve trend zijn. Van januari tot mei werden weliswaar 14,2% meer auto’s ingeschreven dan in een door een eerste lockdown getemperde referentieperiode in 2020, maar ook zo maar eventjes 26,6% dan tijdens de eerste vijf maanden van 2019.

BMW op één is het nieuwe ‘normaal’

Ook de afgelopen maand werkte BMW zich op naar de hoogste stek van het ereschavot. Dat het premium Duitse merk de markt aanvoert, wordt stilaan een normale situatie. Met 3.835 auto’s harkt BMW zo maar eventjes 11% van de markt naar zich toe. Op een volledig Duits podium, blijft het Volkswagen (3.152) en Audi (3.021) voor.

De top 10 vind je in de grafiek hieronder en zoals steeds hebben we de uitgebreide Top 38, met ingebrip van de referentiecijfers van vorig jaar, op onze facebookpagina gepost (zie hier).







Bedrijven redden de markt

Het zijn de Belgische bedrijven die de sector momenteel overeind houden. Terwijl particulieren steeds vaker de weg naar de occasiemarkt vinden, zijn het de automerken die traditioneel goed scoren op de leasingmarkt die de top 10 domineren. In het segment van de bedrijfswagens is zelfs een gevoelige stijging van 34% ten aanzien van 2020 te noteren, waardoor die markt op quasi hetzelfde niveau presteert als in 2019 (-3,3% gecumuleerd).

De cijfers van de bedrijfswagens tot 16 ton MTM en van meer dan 16 ton MTM laten ten aanzien van 2019 respectievelijk een stijging van 16,2% optekenen en een daling van 37% (het gaat telkens om gecumuleerde cijfers).

Motorfietsen

Afgelopen maand mei werden 9% meer motorfietsen ingeschreven dan een jaar geleden. Het gecumuleerde resultaat over de eerste vijf maanden tikt er 32,8% hoger af dan in 2020. In vergelijking met dezelfde tijdspanne in 2019 is er sprake van een beperkte daling van 2%.