Vergeet Tesla: deze Rimac Nevera is de snelste elektrische auto ooit

Elon Musk belooft wel dat de Tesla Roadster naar 100km/u kan in minder dan twee seconden, maar die auto is er nog (lang?) niet. Bovendien is dan ook niet zeker hoe snel die écht zal zijn, want bij de snelste Tesla Model S bleek het Amerikaanse EV-merk een beetje vals te spelen als het op de prestaties aankomt. Intussen heeft het Kroatische Rimac wél z’n nieuwe hypercar op stroom klaar. Dat is deze Nevara. Meteen de snelste auto ter wereld.

Het vermogen van een trein

Rimac gebruikt vier elektromotoren: één per wiel. Samen zijn ze goed voor 1.914pk en 2.360Nm trekkracht. Dat zijn cijfers die eerder bij een trein horen dan bij een auto. De stroom wordt voorzien door een 120kWh H-vormig vloeistofgekoeld nikkel/lithium-accupakket dat door Rimac zelf werd ontwikkeld. Op papier kan de tweezitter er 547km ver mee rijden. Maar als je de prestaties wil aanspreken schiet daar wellicht nog maar een schijntje van over. De accu maakt integraal deel uit van de structuur van de auto, die daardoor lichter en stijver is. Eén probleem: als de batterij stuk is, moet je eigenlijk de auto weggooien.

De snelste auto ter wereld



Die prestaties zijn mild hallucinant. Vanuit stilstand naar 100km/u accelereren kan in 1,85 seconden. Naar 160km/u gaat in 4,3 tellen. Van nul naar 300km/u neemt 9,3 seconden in beslag. De topsnelheid bedraagt 412km/u. Om dat allemaal een beetje controleerbaar te houden, heeft de Nevera actieve aerodynamica en een hoop slimme software. De topsnelheid wordt behaald in de configuratie voor de laagste luchtweerstand, die ruim 17% gladder is dan de instelling (van vleugels, ophanging, splitter en diffuser) voor optimale downforce.

Straks een Bugatti?

Rimac zal precies 150 stuks van de Nevera bouwen. Die zullen allemaal 2 miljoen euro kosten. Dat is wel ruwweg 10 keer meer als de Tesla Roadster. Gezien het prijskaartje en de prestaties, is weinig verrassend dat aandeelhouder Porsche en Volkswagen in Rimac een toekomst zien voor hypermerk Bugatti. De bedrijven in kwestie hebben hun ei daarover, ondanks hardnekkige geruchten, nog altijd niet gelegd.