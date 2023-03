Dit stukje oude Porsche kost 380.000 dollar

Door: BV

Het is de versnellingsbak van een Porsche 550. Eigenlijk zijn het flink veredelde VW Kever-onderdelen. Het werd verkocht op een stalen voet, samen met assen, de trommelremmen en de starter. Er werd zo maar eventjes 382.000 dollar voor betaald.

De Porsche van James Dean

De Porsche 550 Spyder is wel een gegeerde en zeldzame klassieker van het automerk, maar de prijs van deze componenten heeft daar weinig mee te maken. Dat heeft alles te maken met de nogal morbide voorgeschiedenis van de componenten. Die horen immers bij Porsche 550 Spyder met chassisnummer 550-0055 en motornummer 90059. De auto waarmee filmlegende James Dean op 30 september 1955 verongelukte.

James Dean was een amateurracer die op die noodlottige 30ste september op weg was naar een Californisch circuit. De man had z’n Porsche 550 Spyder pas negen dagen eerder, op 21 september, in ontvangst genomen. Na het ongeluk werd de transmissie van de rest van het autowrak gescheiden en decennia lang opgeslagen. Het overgrote deel van de Porsche was niet herstelbaar.

Wat de nieuwe eigenaar van plan is met de transaxle is niet duidelijk, maar het zou niemand verbazen mocht die straks in een museum tentoongesteld worden.