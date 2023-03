Door: BV

De Italiaanse koetswerkbouwer Touring Superleggera heeft een nieuwe creatie klaar. Die heet Aresa, naar de regio in Italië waar het bedrijf gevestigd is en heeft een middenmotor. Het is voor het eerst dat de bouwer van exclusieve voertuigen zich waagt aan een auto met krachtbron achter de zetels.

Carrozzeria Touring Superleggera Arese RH95

Voluit heet de tweeziter Carrozzeria Touring Superleggera Arese RH95. Zoals alle modellen van het bedrijf, begon hij z’n carrière als een andere auto. Verder dan “een gekende sportwagen”, komt Touring zelf niet, maar centraal in het onderstel vinden we in elk geval de motor van de Ferrari F8 Tributo (hint!). Het maakt deze Arese 720pk en 770Nm sterk. Een zeventrapsautomaat met dubbele koppelingen leidt dat allemaal naar de achterwielen. Dat is goed genoeg voor een sprinttijd naar 100km/u in precies 3 tellen en een topsnelheid van 330km/u.

Louis de Fabribeckers, de directeur van de stijlafdeling bij Touring zegt dat al hun creaties “kunst in beweging” zijn, in dit geval geholpen door wat dramatische proporties en de keuze voor opvallende (maar technisch moeilijke) vlinderdeuren. Een groot deel van het koetswerk is uitgevoerd in lichtgewicht carbon.

Elk exemplaar is uniek

Touring zegt dat het niet meer dan 18 stuks van de Arese wil bouwen. Die worden allemaal precies afgewerkt zoals de klant dat wil. Het exemplaar op de foto is nummer 1, afgewerkt in groen met gele accenten en een interieur dat caramel- en cacaotinten met elkaar combineert. Een tweede auto wordt in elk geval rood met witte accenten, terwijl Touring al verklapt dat een derde auto in het historische blauw en oranje van Gulf Oil gehuld zal worden. De prijs, daar wordt dan weer met geen woord over gerept.