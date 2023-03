Volkswagen maakt verlies op elke elektrische auto

Door: BV

Volkswagen is één van een steeds groter groeiende groep automerken die zichzelf in de toekomst zullen transformeren tot een constructeur van louter elektrische auto’s. Het is vooral de EU die ze daartoe dwingt. Het heeft er immers alle schijn van dat Europa de conventionele brandstofwagen op korte termijn vaarwel wil zeggen. Een verbod daarop is nogal controversieel, maar de Europese politieke actoren werken aan uitstootregelgeving die wel eens precies hetzelfde effect zou kunnen hebben, zonder dat er over een specifiek verbod gesproken moet worden. Intussen is er nog steeds geen wetenschappelijke consensus over de milieuvoordelen (behalve de uitstoot aan de uitlaat) én de economische haalbaarheid van EV’s.

Elektrische auto’s zouden goedkoper moeten worden, maar het tegendeel is waar

Elektrische auto’s zouden in de toekomst goedkoper moeten worden. Tegenwoordig kosten ze nog steeds tot de helft meer dan een conventioneel aangedreven voertuig, ook al stuwt regelgeving de prijs van brandstofwagens al jaren kunstmatig de hoogte in. De drang naar een grotere batterij en nu ook stijgende grondstofprijzen zorgen er echter voor dat elektrische auto’s voorlopig alleen maar duurder worden. Grondstofprijzen voor de zeldzame mineralen in accu’s ondergingen een nog meer uitgesproken prijsstijging dan conventionele materialen voor autoconstructie. Automerken die wél een elektrische auto aanbieden, hebben dan weer de grootste moeite om er ook geld aan te verdienen.

Volkswagen ID.4 met verlies verkocht

Thomas Ulbrich, hoofd ontwikkeling voor VW-personenauto’s, gaf in de media toe dat de VW ID.4 met verlies wordt verkocht. Die auto deelt z’n technologie - en dus alle dure componenten - ook met de kleinere VW ID.3, de Skoda Enyaq en de Audi Q4. Daarom is het logisch om aan te nemen dat ook de rendabiliteit van die modellen in vraag gesteld kan worden. Tegen AutoNews gaf de man toe dat de productielijn nog niet haar volledige efficiëntie had bereikt. De ID.4 wordt in het Duitse Zwickau geassembleerd. Volkswagen hoopt met een verdere optimalisering dichter bij winstgevendheid te geraken.

Volgens Ulbrich richt Volkswagen zich op het “verbeteren van de efficiëntie van de batterij en het verlagen van de kosten van grondstoffen, afscheiders en thermische beheersystemen”. Het bedrijf is ook van plan om solid-state batterijen te gebruiken wanneer de technologie gereed is. Enkele van de doelstellingen van VW zijn echter moeilijk verzoenbaar met de stijgende kostprijs van basisgrondstoffen. En omdat die bij een elektrische auto’s een groter aandeel uitmaken op de totale productiekost dan bij een conventionele auto, zal dat sneller resulteren in een prijsstijging voor de klant, zegt onder meer Eric Noble van adviesbureau CarLab. “Automerken zijn gewend hun kosten te verlagen naarmate het volume toeneemt, maar de prijs van mineralen werkt niet op die manier”, voegt de man nog toe.