Ook Fiat gaat helemaal elektrisch vanaf 2030

Door: BV

De jongste tijd regent het automerken die aankondigen dat ze in de toekomst helemaal omschakelen op elektrische modellen. Als het dan al niet wereldwijd is, dan toch in Europa. Fiat vervoegt nu dat almaar langer wordende lijstje. Het Italiaanse merk wil z’n verbrandingsmotoren tussen 2025 en 2030 helemaal uitfaseren.

Fiat 500 bewijst dat de Italianen van een stekker houden

Fiat neemt naar eigen zeggen, bij monde van CEO Oliver Francois, de raak op zich om elektrische auto’s betaalbaar te maken. Maar het merk wil tegelijk ook zorgen voor ontwikkelingen op vlak van batterij- en laadtechnologie. Het merk claimt trouwens een voorloper te zijn op vlak van elektrificatie. De beslissing om de jongste 500 generatie louter elektrisch te maken (terwijl de vorige, conventioneel aangedreven generatie gewoon in productie blijft), dateert nog van voor het uitbreken van de coronacrisis.

Traditioneel moeten beloftes van het Italiaanse merk met een flinke korrel zout genomen worden. Het bedrijf staat erom bekend om producten en ontwikkelingen op de lange baan te schuiven of zelfs botweg te annuleren. Maar nu Fiat onder megagroep Stellantis valt, gaan de zaken er misschien anders.

Hangende tuin

De topman kondigde in één adem aan dat het dak van de Lingotto-fabriek in Turijn, waarop nu nog een historisch maar ongebruik testparcours van Fiat ligt, zal geconverteerd worden tot tuin. Het bedrijf wil er 28.000 planten huisvesten. Die moeten vervuiling absorberen, de stad verfraaien en de hitte van de stad helpen absorberen.