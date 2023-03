Nieuwe Kia Sportage is radicaal anders

Door: BV

Crossovers voor het middenklassesegment kennen we inmiddels al bijna 20 jaar. Dat wil zeggen dat autodesigners de proporties zo stilaan onder de knie hebben. Ze zien er tegenwoordig vaak origineler uit dan enkele jaren geleden. De techniek helpt de stijlmeesters ook. Met LED-technologie zijn veel complexere vormen voor de verlichting mogelijk en door intensiever gebruik te maken van kunststof, kan het koetswerk ook scherper gelijnd worden. De aanstormende nieuwe Kia Sportage lijkt alvast het maximum uit z’n stijlpakket te willen halen. De achterkant putte al wat inspiratie uit de aanstormende elektrische Kia 6.

Nog te vroeg voor technische gegevens

De nieuwe generatie van de SUV voor de middenklasse beleefde z’n internationale debuut. Informatie voor specifieke regio’s werd nog niet vrijgegeven. Links en rechts zou er dus nog een detail kunnen verschillen wanneer de EU-uitvoering wordt voorgesteld. Technische gegevens zijn ook niet vrijgegeven, maar op ons continent zijn in elk geval al plug-in hybrides in camouflage gespot. Die zullen in elk geval deel uitmaken van het aanbod.

Grotere schermen natuurlijk, wat anders?

Aan de binnenkant is het grootste nieuws dat de radicaal gewijzigde vormgeving met zich meebrengt, de grotere nadruk op schermen. De Sportage krijgt twee ruim bemeten exemplaren die achter éénzelfde afdekplaat zijn ondergebracht. Dat wekt de indruk van één groot scherm. Net als aan de buitenkant, is het interieur gehuld in lijnen die een erg driedimensionaal effect nastreven.