Nieuwe VW Multivan: herkenbare looks, maar alles is anders

Door: BV

Bij Volkswagen is de Multivan de langst lopende productlijn. Het busje is het rechtstreekse afstammeling van de Volkswagen T-Reeks die in de jaren vijftig voor de eerste keer in het aanbod verscheen. T7, krijgt deze nieuweling als codering en hij volgt logischerwijze de T6 op die in 2015 werd geïntroduceerd. Het uiterlijk is nieuw, maar herkenbaar. Maar onderhuids vond een heuse revolutie plaats.

De T7 voor personenvervoer verhuisde naar het MQB-platform van de groep. Dat draagt inmiddels zo ongeveer alle personenwagens van Volkswagen en ook heel wat modellen van Skoda, Seat en Audi. Tientallen. En nu dus ook deze grote bus. Of die bodemstructuur net zo geschikt zou zijn om veel gewicht te torsen zoals in bestelwagen-afgeleide Transporter, is niet duidelijk. De Transporter gaat immers door op de oude T6-basis. Of dat betekent dat ook de populaire kampeerwagens “California” nog steeds vanaf de T6 gebouwd zullen worden, ligt voor de hand, maar is nog niet bevestigd.

Een monovolume op basis van de Golf

De nieuweling is breder en lager dan voorheen en hoewel hij veel stijlelementen van de T6 overneemt, heeft toch gevoelig andere proporties. Hij ligt dichter tegen het asfalt, de wielen vullen de wielkasten meer en om z’n monovolumestructuur te verzoenen met het proporties van het MQB-platform moesten de designers tussen de A-stijl en de voordeuren een extra ruitje introduceren. Het is niet moeilijk om in de Multivan wat van de proporties van de inmiddels uitgerangeerde Touran te ontwaren. Een MPV die, inderdaad, gebaseerd was op het Golf-onderstel. Volkswagen koos voor slankere lichtblokken en ook hier kan het niet laten om bij de plug-in-hybrid (waarover straks meer) een doorlopende lichtbalk op de snoet te kleven.

Plaats voor zeven en een tafeltje

Aan de binnenkant is het verwantschap met de Golf erg duidelijk. Hoewel flink wat mensen er niet wild van zijn, worden ook hier echte knoppen massaal gedumpt ten voordele van plastic oppervlakken die je moet aanraken en waar je over moet wrijven. De boordplank bestaat net als bij de jongste Golf-generatie uit twee schermen die naast elkaar leven en zich ook al in glanzend zwart hullen. De vorm van de rest van het dashboard doet dan weer z’n best om de link te leggen naar de vorige Multivan. Een versnellingshendel en handrem zijn vervangen door kleine, elektronische exemplaren waardoor zowel het dashboard als de ruimte tussen en naast de zetels toegankelijker is dan bij de de T6.

Het interieur, dat reeds bij vorige generaties veel faciliteiten kende, probeert nu nog beter te doen. De instap is een pak lager, terwijl je binnenin nog altijd ruimte vindt voor zeven inzittenden. Stoelen op de tweede zetelrij kunnen gedraaid worden en het tafeltje dat ertussen past is opnieuw ontwikkeld. De derde zitrij kan eenvoudig verwijderd worden.

Multivan eHybrid

De T7 krijgt altijd een automatische zeventrapsautomaat. De motoren zijn niet meer vergelijkbaar met wat er voorheen onder de kap te vinden is. Een 134pk sterke 1.5 TSI vormt de instapper, gevolgd door een 2-liter benzine met 201pk. Volgend jaar pas komt er ook een diesel met 148pk. Toch wil VW het liefst dat je de nieuwe stekkerhybride bestelt. Een 1.4l benzien met 148pk wordt er gekoppeld aan een elektromotor met 85kW voor een totaal van 215pk en het vermogen om ‘korte ritten’ helemaal elektrisch af te leggen. Die versie heeft trouwens geen zeventraps-DSG, maar eentje met slechts zes verzetten.