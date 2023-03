Nieuwe Lexus NX heeft ook stekker

Door: BV

Lexus introduceert een nieuwe generatie van de NX. Die is er niet alleen als conventionele hybride, maar kan je voortaan ook met een heuse stekker krijgen. Jarenlang verkondigden de Japanners dat een stekkerhybride eigenlijk onzinnig was, maar ze gaan nu toch overstag. Logisch, want straks zijn de EU-CO2-doelstellingen ook met conventionele hybrides niet meer haalbaar.

Helemaal nieuw

De NX lijkt hard op z’n voorganger, maar is toch helemaal nieuw. De afmetingen verraden dat. Hij werd immers 2cm langer, een halve centimeter hoger en 2cm breder. De afstand tussen beide assen nam ook met 3cm toe. Lexus beweert dat vooral de achterpassagiers daarvan profiteren.

Conventionele hybride of liever een stekker

De chique Toyota is er zoals gezegd in twee versies. De conventionele hybride krijgt de volstrekt arbitraire aanduiding 350h op de kofferklep en levert voortaan 242pk, terwijl die in de vorige uitvoering net niet aan 200pk raakte. Toch daalt het verbruik volgens de fabrikant met 10%. Heb je de al even willekeurige 450h+ op de kofferklep, dan rij je met een stekkerhybride die een systeemvermogen van 306pk haalt uit een 18kW sterke e-motor en een 2,5l viercilinder benzine die nog steeds volgens de atkinson-cyclus werkt. Het elektrische rijbereik bedraagt 63km en het officiële verbruiksgemiddelde bedraagt 3 liter per 100km.

Hey Lexus

Natuurlijk zijn er ook nieuwe snufjes. Zo gaat de deur nu elektrisch uit het slot als je de deurgreep vastneemt en houden sensoren in de gaten of je je deur opent als er net een fietser aankomt. Het infotainmentsysteem vervoegt nu ook de trend van de stemcontrole. Je moet nu ‘Hey Lexus’ zeggen en vervolgens vragen wat je wil. Heel populair bij autofabrikanten tegenwoordig, maar of je het in de praktijk kan gebruiken, is een ander verhaal.

Tegen het einde van het jaar, arriveert de nieuwe NX bij die (zeldzame) Lexus-verdeler.