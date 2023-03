Je kan nu met vijf in de opgefriste Mercedes AMG GT

Door: BV

Erg lang is de vierdeurs coupé van Mercedes nog niet op de markt. De aanpassingen blijven dan ook beperkt. Er zijn nieuwe kleurtjes en het aanbod sierlijsten en uitrustingslijnen wordt verder uitgebreid. Zo is er nu bijvoorbeeld een AMG Nicht Package II. Een hele hoop gedoe om te zeggen dat de badges dan uit zwarte lettertjes bestaan.

Nieuw stuurt voor minder irritatie

Aan de binnenkant vinden we dan weer een stuur dat nu beter voelt of je het vast houdt. Mercedes introduceerde die technologie voor het eerst in de E-Klasse (zie hier). Het moet er vooral zorgen dat rijhulpsystemen minder vaak onnodig tussenkomen. Dat lijkt immers voor irritatie te zorgen. In de knoppen rond het stuurwiel monteert Mercedes piepkleine schermen. Die zijn voortaan helderder, beloven ze in Duitsland.

Met drie op de achterbank

De AMG GT 4 was een echte vierzitter. Een hoge middenconsole liep van het dashboard tot aan de rugleuning van de achterzetels. Je kon er zelfs in noodgevallen niemand in het midden parkeren. Maar daar komt nu verandering in. Om z’n klanten meer flexibiliteit te bieden, zal deze vierdeurs coupé voortaan leverbaar zijn met een ingekorte middentunnel en een conventionele achterbank. De totale zitcapaciteit van dat model gaat dus naar vijf. Toch willen de Duitsers daar niet teveel ruchtbaarheid aan geven. Wellicht omdat het wat saai is. In de fotoset zit dan ook geen beeld van die rationele achterbank.

Straks ook als plug-in hybrid

Onder de kap dan: daar komt naar keuze een 3-liter zes-in-lijn met bijna 400pk en 500Nm trekkracht. Goed voor een sprinttijd van 4,8 seconden, mede dankzij een negentrapsautomaat en vierwielaandrijving. Er is ook nog een GT 53 waarbij dezelfde motor het tot 435pk en 520Nm schopt om nog 4 tienden sneller te zijn. Er is uiteraard ook nog een 63-variant, maar daarover communiceert Mercedes altijd apart.

Tenslotte komt de AMG GT 4-Door Coupé (zoals hij officieel heet) er straks ook met een stekker. Details daarover houden de Duitsers ook nog even onder doek. Een verrassing is het echter niet. De plug-in hybrid werd drie jaar geleden al aangekondigd.