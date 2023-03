Lancia maakt comeback met compacte SUV

Door: BV

Van het ooit zo roemrijke Lancia schiet zo goed als niets meer over. Onder het bewind van Sergio Marchionne werd het merk stelselmatig uitgerangeerd. In Europa verdween het. Alleen in Italië staat het nog in de catalogus en heeft het ocharme één model: de Ypsilon. Die is ook al aardig oud, want voorgesteld begin 2011.

Niet slecht voor een dood merk

Toch mag de populariteit van dat modelletje in Italië niet onderschat worden. In 2019 verkocht Lancia met één model in één land immers meer auto’s dan heel Alfa Romeo (zie hier). Niet slecht voor een merk dat officieel opgegeven was.

Stellantis wil Lancia nieuw leven inblazen

De door de fusie tussen Fiat-Chrysler en PSA ontstane groep Stellantis, heeft wél weer plannen met Lancia. Er komt een heuse revival. Het merk zal vanzelfsprekend de techniek gewoon uit de schabben van de groep moeten nemen, en zal met name sterke overeenkomsten vertonen met toekomstige producten van Alfa Romeo en DS. Maar het mag wel weer een eigen stijltaal ontwikkelen. Hoe iets eruit ziet - dat is tegenwoordig wat telt in de autosector. En Jean-Pierre Ploué is de man die het mag waarmaken. Die man was eerder al aan de slag bij achtereenvolgens Renault (1985 - 1995), VW (1995 - 1998), Ford (1998 - 1999) en PSA (vanaf 1999). Hij werkte onder meer aan de originele Renault Twingo en concept cars als de C-Méthisse.

Eerst een compacte SUV

Z’n eerste wapenfeit wordt wellicht een model op het CMP-platform van Stellantis. Dat wordt al gebruikt voor de Peugeot 2008, DS3 Crossback, Opel Mokka…). Met andere woorden: Lancia krijgt een compacte SUV.