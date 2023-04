Dacia verandert van richting, wordt futuristisch

Door: BV

Er is een volkswijsheid dat je een winnend team beter niet verandert. Iets waar ze in de autosector schijnbaar nog nooit van gehoord hebben. Automerken maken er een sport van om succesvolle formules toch maar te veranderen. Niet zelden gaat dat gepaard met jobwissels op de machtige marketingafdelingen. Wanneer blijkt dat een beslissing slecht uitvalt, is de topman of -vrouw in kwestie toch alweer weg.

Dacia jaagt op nog meer succes

Dacia vervoegt nu ook het rijtje. Het merk realiseerde het afgelopen decennium een uitzonderlijk succes. En toch besluit het budgetvriendelijke merk van de Renault-groep het nu anders te doen. Het bedrijf komt met een radicaal nieuwe merkidentiteit op de proppen. Het nieuwe logo geldt straks als voorbeeld. Dacia wordt futuristisch.

Zie jij het?

Rond de nieuwe merkidentiteit wordt vanzelfsprekend een verhaal opgehangen. Omdat je er zelf van nature wellicht niet het juiste gevoel bij krijgt, doen we het even uit de doeken. Het. nieuwe logo, met de sterk vereenvoudigde ‘technische’ letters, moet robuustheid en stabiliteit uitstralen. Het nieuwe logo met een sterk doorgedreven symmetrie zal vergezeld worden van aardse kleuren als kaki, terracotta en zand. Dat illustreert de verbondenheid van het merk met de natuur. En er komt ook feloranje en groen, om de technische, moderne kant te benadrukken.

De marketingjongens bij Dacia weten ook dat het nieuwe logo een pak beter past op schoenen, petten en t-shirts omdat het de kwaliteiten heeft van een sportmodemerk. Misschien wil het bedrijf straks meer kledij verkopen dan auto’s.

Eerst op grote SUV van Dacia

Vanaf deze maand wordt de nieuwe merkidentiteit uitgerold, maar de zopas voorgestelde vernieuwde Dacia Duster doet het nog gewoon met de oude logo’s en stijltaal. Een groetere SUV van Dacia, gebaseerd op de Bigster Concept, wordt wellicht het eerste model dat helemaal aan de nieuwe Dacia-filosofie voldoet. Logo en stijl was al op de concept car te zien, maar toen repte het merk nog met geen woord over de nieuwe stijl. De productieversie van de Bigster wordt wellicht in de tweede helft van 2022 onthuld.