Moet Porsche een elektrische 928 bouwen?

Door: BV

Eind jaren zeventig introduceerde Porsche de 928. Een sportwagen met de motor vooraan en een interieur dat 2+2 zitplaatsen bood. In Stuttgart dacht met n stiekem dat die de 911, met z’n inmiddels verouderde concept met motor achteraan, moeiteloos zou kunnen vervangen. Maar de klant wilde daar niets van weten. In 1995, na een carrière van 18 jaar, ging de Porsche 928 uit de catalogus. Er waren er 61.000 van verkocht.

Iconische vormgeving van Porsche 928

Maar die 928 is inmiddels wél een iconische Porsche die voor z’n prestaties, maar vooral om z’n styling vaak wordt gejubeld. Er is al wel eens vaker aan een moderne versie gedacht en de Braziliaanse auto-ontwerper Guilherme Knop, die al op de loonlijst van Volkswagen stond en dus behoorlijk dicht aan de basis zat, vind het tijd voor een reboot. Een elektrische 928.

De man hertekende de 928 naar moderne proporties en met hedendaagse Porsche-stijlelementen. In designertaal wil dat in de eerste plaats zeggen dat de auto een pak groter is dan voorheen, maar dat hij de gekende volumes en verhoudingen min of meer respecteert. En natuurlijk dat hij beschikt over kop- en staartlichten die als Porsche herkenbaar zijn.

Plaats voor de batterij

Er is vanzelfsprekend plaats voor de technische componenten, maar zo te zien ook voor de accu. Die steken automerken het liefst van al onder de vloer, wat betekent dat er onder de zijdeuropening een aanzienlijke hoogte voorzien moet worden die ‘gecamoufleerd’ moet worden. Niet zelden wordt dat opgelost door te kiezen voor een SUV-design, maar in dit geval wordt het probleem opgelost met een erg uitgesproken dorpel.

Porsche zelf heeft geen plannen voor een nieuwe 928.