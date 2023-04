eActros is eerste elektrische vrachtwagen van Mercedes

Door: BV

Mercedes heeft de eActros onthuld. Dat is een elektrische vrachtwagen voor gebruik over korte afstanden. De Duitse fabrikant wil tegen 2039 alleen nog elektrische trucks aanbieden in Europa. Daarin zitten ook voertuigen op waterstof vervat. Die acht het merk meer geschikt voor langere afstanden. Die zullen ten vroegste in 2024 op de markt worden gebracht.

De elektrische Mercedes-Benz Actros

Deze eActros mag de spits afbijten. Hij wordt aangeboden in versies met twee of drie assen en twee of drie accu’s die elk 105kWh groot zijn (315 of 420kWh). Die voeden een paar vloeistofgekoelde motoren die bij de achteras zijn gemonteerd. Die positie zorgt ervoor dat er in het midden van het chassis meer ruimte vrijkomt voor de accupakketten.

19 of 27 ton MTM voor Mercedes eActros

De e-motoren leveren een permanent vermogen van 330kW (442pk), maar kunnen pieken naar 400kW (536pk). Mercedes maakt zowaar gebruik van een transmissie met twee verhoudingen. Die zou vooral heilzaam zijn voor het acceleratievermogen.

De eActros heeft, bij benadering, een laadvermogen tot 11,5 ton in de configuratie met 2 assen en tot 18 ton met drie assen, gebaseerd op de versie met chassis-cabine (het gewicht van de opbouw moet dus van het laadvermogen afgetrokken worden).

Tot 400 km ver

Opladen van 20 naar 80% kan in iets meer dan een uur bij een 400A gelijkstroom laadstation. Mercedes denkt dat de truck 400km ver kan rijden. Dat rijbereik is gebaseerd op een ‘gedeeltelijke belading’ (niet gespecificeerd) en een buitentemperatuur van 20 graden celcius.

Mercedes zal de eActros vanaf de herfst van dit jaar produceren in Wörth am Rhein. De versie zal er tussen de conventioneel aangedreven versies van de band rollen.